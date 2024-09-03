Там снаряди: які наслідки диверсії на залізниці у Маріуполі

Партизани у Маріуполі організували диверсію на нещодавно збудованій залізниці в тимчасово окупованому місті. Їм вдалось спалити трансформатор, що призупинило військові перевезення.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що початок використання залізниці в Маріуполі, ймовірно, вплинув на наступ росіян поблизу Вугледара. Адже так ворог міг з легкістю переправляти все необхідне для атак.

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Пошкоджена залізниця

Петро Андрющенко зауважив, що залізниця зазнала не надто великого пошкодження. Це був свідомий та контрольований підпал членами Маріупольського спротиву.

Вони спалили трансформатор, який відповідає за просування потяга на певній ділянці залізниці, яка розташована ближче до Маріупольського порту,

– сказав він.

Радник міського голови Маріуполя пояснив, що це значно ускладнює логістику окупантам. Допоки вони не замінять трансформатор, доти не зможуть вивести з порту той військовий вантаж, який завезли у місто.

"Ми впевнені що там снаряди. І це означає, що ці снаряди поки не можуть відправити до Волновахи, а далі й Вугледара. Сподіваємось, що нашим Силам оборони на передовій через це буде легше", – наголосив він.

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Як швидко зможуть полагодити залізницю

Андрющенко підкреслив, якщо окупантам вдасться знайти необхідне обладнання для відновлення трансформатора, то залізниця працюватиме через кілька днів.

Однак був план, що зазвичай у росіян такого обладнання під рукою немає. Тому, з досвіду Маріупольського спротиву, ремонт в окупантів займатиме від двох тижнів,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.