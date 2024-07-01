Зросте загроза кібератак: які диверсії може вчинити Росія в Північному морі

Росія почала масштабні розвідувальні операції у Північному морі. Саме там розташований кластер, який з'єднує північні країни з материковою Європою.

Використання Росією саме цього регіону означає, що країна-агресорка шукає можливості заблокувати чи відрізати певні держави від Європи. Таку думку 24 Каналу висловив експерт YouControl, зовнішній консультант Світового банку Михайло Кольцов, додавши, що це може статися у випадку воєнних дій або диверсій.

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"Використання цивільних суден для такої розвідки й загалом увага Росії до цього до цього ареалу свідчить про те, що вони розуміють, що комунікації є ключовими для цього регіону", – зауважив Михайло Кольцов.

Що намагається зробити Росія

З протоки північніше Великої Британії виходить жмут величезних, захищених подвійною бронею кабелів, які передають надважливу інформацію. Фактично вони є основою інтернету та зв'язують два континенти по морю.

У випадку атаки супутниковий інтернет немає такої потужності, щоб компенсувати обсяг інтернету, який проходить по цих кабелях. Саме тому вони є важливою частиною економіки. Від цифрової інфраструктури залежить дуже багато процесів у Європі та північних країнах.

Можливо, росіяни розглядають навіть не етап пошкодження або знищення цієї інфраструктури, а етап підключення до неї, тобто проводять розвідку, щоб зрозуміти, куди можна приєднатися для того, щоб, наприклад, перехоплювати трафік, який далі може бути основою кібератак чи промислового шпигунства,

– розповів експерт YouControl.

Тож можемо розглянути два варіанти: перший – Росія тестує можливість підключення для того, щоб зайти у цю систему, а другий – шукає критичні точки, які приведуть до колапсу всієї системи.

Чого очікувати іншим країнам

У Північному морі є мережі, які з'єднують Норвегію з Великою Британією, Данію зі Сполученими Штатами. Варто розуміти, для чого саме існують ці кабелі. У мережевому зв'язку є таке поняття, як "летенсі", тобто за скільки мілісекунд сигнал доходить з точки А до точки Б. Відповідно, чим менша відстань, тим менший показник летенсі.

Наприклад, якщо цей показник перевищує одну хвилину, або навіть кілька секунд, то система автоматично відмовляє у доступі до певних послуг. Все це загалом вплине на економічні процеси та критичну інфраструктуру.

З погляду кібербезпеки перебиті кабелі чи інші атаки матимуть вплив, бо без зовнішнього інтернету внутрішня інфраструктура фактично буде незахищеною. Ви не зможете, наприклад, перенаправити трафік, що є одним зі способів захисту сайтів.

Фактично це означає, що внутрішня діджитальна інфраструктура країни відрізна від зовнішньої, вона не зможе керувати ризиками, балансувати свою цю систему. Тому ви станете вразливими для кіберризиків,

– наголосив Михайло Кольцов.

Раніше західні видання з посиланням на джерела в НАТО писали, що Росія могла замінувати критичну інфраструктуру у Північному морі. Для цього використовували невійськові судна.