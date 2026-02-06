Антипутінське підпілля активізувалося: у Росії зафіксували 23 інциденти за січень

У січні 2026 року у Росії активізувалися дії антипутінського підпілля та партизанського руху. За один місяць на території країни-агресорки нарахували 23 акцій саботажу та диверсій.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Що відомо про активізацію антипутінського підпілля у Росії?

Аналітики InformNapalm зазначили, що канал "Домашка от Тайлера", який постійно публікує інформацію про акції партизанського саботажу та диверсій на території Росії, звернув увагу на цікаві статистичні дані, спираючись на відкриту базу InformNapalm – Russia on Fire.

Упродовж січня 2026 року на території Росії зафіксовано щонайменше 23 інциденти, пов'язані з діями антипутінського підпілля та партизанських рухів,

– зазначає ресурс.

Зокрема, повідомлялося про ураження:

автотранспорту Міністерства оборони Росії;

об'єктів Федеральної служби виконання покарань Росії;

штабів так званих "Z-волонтерів";

релейних шаф та інших елементів критичної інфраструктури.

Окрім безпосередніх партизанських акцій, увагу привертає серія "випадкових" інцидентів на залізниці. За січень на території країни-агресорки було щонайменше три випадки сходження з рейок вагонів різного призначення.

"Також у січні зафіксовано не менше 19 інцидентів, пов'язаних з аваріями та пошкодженнями на об'єктах енергетичної інфраструктури Росії", – пише InformNapalm.

Акції саботажу та диверсії, які зафіксували на території Росії за січень 2026 року / Фото з телеграм-каналу InformNapalm

Аналітики наголошують, що всі зазначені події систематизовані на основі відкритих джерел та зведені в інтерактивній базі InformNapalm, яка дозволяє відстежувати динаміку внутрішньої дестабілізації на території країни-агресорки Росії.

Які результати партизанської роботи в Росії були раніше?