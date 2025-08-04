Росія хоче покращити захист своїх авіабаз від українських ударів. Водночас кількість російських гібридних і диверсійних атак у Європі зменшилася, що може свідчити про процес вдосконалення і посилення.

Таким чином Москва може удосконалювати свою тактику й агентурні мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також ЗСУ просунулися на Запоріжжі, а росіяни – на 3 інших напрямках: карти й огляд фронту від ISW

Що наразі здійснює Росія?

У Росії заявили про створення нового покоління радарів дальнього виявлення "Воронеж", в яких не буде сліпих зон, вона гарантуватиме повне покриття місцевості й відстежуватиме балістичні ракети, попри траєкторію.

Заступник головнокомандувача ПКС Росії Олександр Максимцев каже що всі авіабази будуть забезпечені укриттями для літаків, їх вже зводять на основних авіабазах протягом останніх двох років, а у майбутньому будуть усюди.

Згідно із супутниковими кадрами за червень, росіяни розпочали будівництво укриттів для літаків на 14 військових об'єктах, зокрема поблизу російсько-українського кордону та на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, укриття закладні на авіабазах "Міллерово" в Ростовській області, "Халіно" в Курській області, "Гвардійське" в окупованому Криму. Ймовірно, будівництво активізувалося після спецоперації "Павутина".

Водночас, як наводить ISW, The Economist і Bloomberg із посиланням на майбутню доповідь IISS повідомили, що гібридні та диверсійні змови Росії частіше трапляються у країнах Східної Європи, ніж Західної.

Загалом кількість диверсійних і гібридних інцидентів, пов'язаних із Росією, різко зросла в Європі у 2024 році, орієнтовно до 30. Утім, із січня до травня 2025-го ймовірних російських атак зафіксовано тільки 11.

За оцінками IISS, зниження активності може бути пов'язане з посиленням присутності НАТО в Чорному морі, спробами Росії показати себе надійним переговорником для США або страхом ескалації конфлікту з Альянсом.

За даними Bloomberg, посадовці у США та Європі вважають, що на ситуацію вплинули: прагнення Путіна уникнути конфлікту з Трампом на початку його другого терміну, переорієнтація ресурсів ГРУ на війну проти України.

Крім вищезгаданого, причиною можуть бути гучні судові процеси над диверсантами в Європі та спроби Москви зміцнити контроль над місцевими агентами. Втім, зниження активності, ймовірно, є тільки тимчасовим.