Замахи, саботажі, бомби в літаках: як працює спецпідрозділ диверсантів Росії у Європі, – WSJ

У російських спецслужб є новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід. Ці диверсанти проводять таємні атаки, замахи та саботажі по всій Європі та інших країнах світу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

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Що відомо про спецпідрозділ диверсантів росіян у Європі

Журналісти наголосили, що цей спецпідрозділ росіян відомий як Департамент спеціальних завдань. Він базується в штабі російської військової розвідки на околиці Москви. Операції цих російських спецпризначенців містили замахи на вбивства, диверсії та встановлення вибухових пристроїв у літаки.

Створення департаменту відображає позицію Москви проти Заходу під час війни. Він був створений у 2023 році у відповідь на підтримку України Заходом і залучає ветеранів деяких із найсміливіших таємних операцій Росії за останні роки, сказали два керівники європейських розвідок та інші американські, європейські та російські посадовці зі служб безпеки.

За словами цих офіційних осіб, Кремль вважає Захід "співучасником нападів України на Росію", таких як диверсія на трубопроводі Nord Stream, вбивства високопосадовців у Москві та українські удари з використанням західних ракет великої дальності. Україна заперечує свою причетність до саботажу на газопроводі Nord Stream.

Росія вважає, що вона перебуває у конфлікті з тим, що вона називає "колективним Заходом", і діє відповідно, аж до погроз нам ядерною атакою та нарощування своєї армії,

– сказав Джеймс Аппатурай, заступник помічника генсека НАТО з питань гібридної війни.

Вважається, що новий відділ, відомий представникам західної розвідки під абревіатурою SSD, стоїть за безліччю нещодавніх диверсій на Заході, зокрема, спробою вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї Rheinmetall та змову з метою встановлення запальних пристроїв на літаки, які використовували гігантські транспортні послуги DHL.

SSD об'єднала різні елементи російських спецслужб. Вона перебрала деякі повноваження у ФСБ і поглинула підрозділ 29155, який, за словами західних розвідувальних і правоохоронних органів, стоїть за отруєнням у 2018 році російського подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії,

– мовиться у матеріалі.

За словами представників західної розвідки, SSD має принаймні три широкі завдання: здійснення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування та навчання іноземних агентів. Департамент намагався вербувати агентів з України, країн, що розвиваються, і країн, які вважаються дружніми до Росії, таких як Сербія. Департамент також керує елітним центром спеціальних операцій, відомим як "Сенеж", де Росія тренує частину своїх спецпризначенців.

Хто керує діяльністю SSD у Європі та світі

За даними журналістів, двоє чоловіків – генерал-полковник Авер'янов Андрій Володимирович і його заступник генерал-лейтенант Касьяненко Іван Сергійович – керують діяльністю SSD.



Генерал-лейтенант Іван Касьяненко та генерал-полковник Андрій Авер'янов керують операціями SSD / Фото WSJ

Чеська поліція розшукує ветерана російської чеченської війни Авер'янова за його підозрювану участь в операції з підриву складу боєприпасів у 2014 році, під час теракту загинуло двоє людей. Президент Владімір Путін нагородив його найвищою нагородою Росії – медаллю героя Росії за участь в окупації та анексії Криму.

Співробітники західної розвідки заявили, що вважають, що його заступник Касьяненко координував операцію з отруєння Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії. Обидва вижили після отруєння, але отримали серйозні травми. Третя жінка померла після того, як підняла пляшку парфумів, забруднену отрутою, яку зловмисники викинули. Росія причетність до отруєння заперечувала.

Роль Касьяненка містить нагляд за таємними операціями в Європі та керуванням воєнізованими операціями ПВК "Вагнера" в Африці після смерті Євгенія Пригожина у 2023 році.

За словами представників європейської розвідки, Касьяненко, носій перської мови, який колись працював у Тегерані під виглядом дипломатичного призначення, нещодавно брав участь у сприянні передачі навичок і технологій з Росії до Ірану. Тегеран надає безпілотники та ракети для війни Москви в Україні.

У грудні Європейський Союз наклав санкції на підрозділ департаменту, не вказуючи назви SSD, за організацію "переворотів, вбивств, вибухів і кібератак" у Європі та інших країнах. У грудні США висунули членам SSD звинувачення за аналогічними звинуваченнями. Держдепартамент пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію про п'ятьох членів, звинувачених у кібератаках на Україну.

Ворожа діяльність SSD досягла піку минулого літа, але останнім часом затихла, за словами офіційних осіб США та Європи. Затишшя в активності може бути спрямоване на створення дипломатичного простору для Москви для переговорів з новою адміністрацією США, на думку двох керівників європейських розвідок.

Як діють диверсанти росіян в Україні та Європі

У травні 2024 року Служба безпеки України заявила, що запобігла діям Росії щодо підпалу кількох супермаркетів і кафе. Українські спецслужбовці заявили, що план координував майор Юрій Сізов.

Співробітники західної розвідки заявили, що Сізов, який є офіцером у "Сенежі", який зараз є частиною SSD, через кілька днів координував іншу операцію з підпалу торгівельного центру в столиці Польщі Варшаві. Відтоді він був під санкціями ЄС за участь у змовах.

Потім, у липні, подібні запальні пристрої, надіслані через DHL, спалахнули в транзитних вузлах у Лейпцигу, Німеччина, та Бірмінгемі, Англія.

Співробітники служби безпеки заявили, що запальні пристрої, які спалахнули в липні, здавалося, були частиною випробування для розміщення подібних пристроїв на літаках, що прямують до Північної Америки.

SSD діє під широким розпорядженням Путіна, але командири можуть не шукати схвалення для конкретних операцій, заявили західні та російські чиновники.

Департамент особливо зосередився на Німеччині, оскільки Росія вважає цю країну слабкою ланкою в НАТО через її залежність від російських енергоресурсів, зростальну тривогу щодо ядерної ескалації та симпатії до Росії серед деяких політиків і виборців, про що розповіли представники європейських, американських і російських спецслужб.

У травні минулого року оперативники SSD підпалили фабрику в Берліні, що належить Diehl, компанії, яка постачає системи озброєнь в Україну, за словами представників розвідки США та Європи.

Приблизно в той же час американська розвідка повідомила Німеччині, що розкрила план вбивства лідерів європейської збройної промисловості, у тому числі Арміна Паппергера, виконавчого директора Rheinmetall, найбільшого постачальника артилерійських боєприпасів в Україну, який також будує танковий завод в Україні.

Також були напади в інших країнах Європи. У червні французька влада заарештувала громадянина України та Росії після вибуху саморобної бомби в номері готелю. Французька влада висунула йому звинувачення у тероризмі, заявивши, що він планував вибух у магазині товарів для дому.