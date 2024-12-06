"Диверсіями займатись легко": колишній військовий російської армії дав пораду окупантам

Російські військові здатні протидіяти кремлівській імперії та злочинним наказам Путіна. Ба більше, якщо окупанти не готові здаватись у полон до ЗСУ, вимушено мобілізовані, чи з інших причин опинились в армії, вони можуть сприяти закінченню війни в інший спосіб – влаштовувати диверсії. Ба більше, що у російському війну це робити просто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст "Сопротивление.ФМ". Один із колишніх учасників російської армії Ерік розповів про серйозні проблеми всередині військових структур.

Дивіться також Спалили МРК "Серпухов" і підірвали комбата: як працює збройний опір на території Росії

Власне, ця безконотрольність і дозволяє легко проводити диверсії. У розмові із військовими легіону "Свобода Росії" він поділився власним досвідом і наголосив, що відсутність контролю та непрофесіоналізм в російському війську створюють сприятливе середовище для саботажу.

"Радіозв'язок клав просто тому, що зв'язківців не було. Ніхто навіть не розумів, як це виходило. Коробки є — нічого не працює", – говорить ексвійськовий.

"Ніхто нічого не контролює"

Він також зазначив, що бойові комплекси часто не доходять до місця призначення у повному обсязі. "Наприклад, дали мені 100 снарядів, а доїхало 4. Ніхто нічого не контролював", – додає він.

Ці слова вкотре підтверджують повідомлення про хаотичність організації в російській армії. Відсутність координації та суворого нагляду дозволяє навіть звичайним військовим здійснювати саботаж, який залишається непоміченим.



Як зв'язатись з легіоном "Свобода Росії" /Скриншот з відео

Важливо. Щоб вступити в Легіон "Свобода Росії", пишіть у телеграм-бот.