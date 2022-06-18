"Дивилися то на чоботи, то в очі", – мер Маріуполя розповів, як проходив російські блокпости

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вимушено залишив місто 26 лютого. Тоді певні служби проінформували його, що в Маріуполь зайшли диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) з важким озброєнням.

У намірах окупантів було захопити мера, тому Бойченку порекомендували виїхати. Цю інформацію очільнику Маріуполя підтвердив також голова військової адміністрації – розповів ексклюзивно сайту 24 каналу Вадим Бойченко.

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"Я поїхав під іншими документами, але я поїхав"

Мер Вадим Бойченко залишив місто 26 лютого, а вже наступного дня Маріуполь оточили окупаційні війська. Тому повернутися більше не вдалося. Ситуація швидко змінювалася і росіяни почали руйнувати місто.

Вже 5 березня українська влада намагалася організувати евакуацію.

Ми формували ці плани, давали локації, говорили про кількість транспорту, який лишився в Маріуполі. Але росіяни руйнували наші плани, руйнували наш транспорт, гасили по місту,

– зазначив він.

Вадим Бойченко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

3 березня Бойченко особисто очолив евакуацію і поїхав в окупований Бердянськ. За його словами, заїхати туди вдалося з представниками церкви – 11 священнослужителями.

Я не поїхав з посвідченням, що я міський голова. Я поїхав під іншими документами, але я поїхав. Ми доїхали лише до Бердянська. На жаль, до Маріуполя нас так і не пустили, бо місто було дуже зруйноване, і вони не хотіли, щоб жодна міжнародна місія це побачила,

– додав мер.

Зруйнований Маріуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Постійні допити та контроль

Глава міста розповів, що проїжджаючи російські блокпости, його постійно допитували. Він був взутий у берці й росіяни пильно дивилися то на чоботи, то в очі.

потім окупанти запитали настоятеля Запорізької Єпархії владику Луку: "А цей хлопець з вами?". Він відповідає: "Так, у мене на послушаніях". І це врятувало Бойченка.

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Ще один приклад був, коли мер міста їхав на машині. На запитання бойовиків квазіреспублік: "Ти лікар? Хто ти?". Бойченко відповів, що супроводжує у цій місії. Окупант був п'яним з патроном в патроннику. Після цього їх весь час супроводжував спецназ РФ і завжди тримав все під контролем. Тобто, рухатися, як захотілося, було б неможливо.

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