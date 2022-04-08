Дивом вижила під час обстрілу: чиновниця Миколаївської ОВА вже вийшла на роботу

Керівниця апарату Миколаївської ОВА Світлана дивом врятувалася від смерті під час обстрілу облради. Жінка отримала багато поранень та попри це вийшла на роботу, розповів губернатор області Віталій Кім.

Чиновниця перебувала поблизу Миколаївської обласної ради, коли прогримів вибух. Жінка отримала багато травм, у тому числі і пробиті легені.

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Попри це, Світлана якнайшвидше хотіла повернутися до роботи – і трохи більше ніж за тиждень вона вже повернулась виконувати свої обов'язки.

Знайомтесь: керівниця апарату ОДА Світлана. Дивом вижила, була біля епіцентру вибуху. Пробита легеня і купа травм... Вийшла на робот. "Не можу лежати", – каже. Ось це герой,

– написав Віталій Кім.

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