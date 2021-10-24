Дивом врятувався: на Хмельниччині усю ніч у лісі шукали 10-річного хлопчика

У Хмельницькій області хлопчик відстав від батьків, коли ті збирали ягоди у лісі. На його пошуки відправили цілу команду поліції, кінологів, Нацгвардії і волонтерів.

Спершу батьки намагалися самостійно знайти свого сина. Коли пошуки не дали результату, вони подзвонили у поліцію.

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Хлопчик загубився у лісі

10-річний Микола зник біля села Конотоп ввечері 23 жовтня у Хмельницькій області. Батьки розповіли, що вони усі разом збирали ягода. У якийсь момент їхній син просто зник. Звичайні гукання і пошук власними силами не допоміг.

На пошуки хлопчика відправили:

поліцейських Шепетівського та сусідніх районів,

працівників ювенальної превенції,

кінологічну службу,

військовослужбовців Національної Гвардії України,

рятувальників.

Допомагали з пошуками і односельці. Загалом близько 700 осіб обстежували лісові хащі, стежки та прилеглу до лісу територію. Пошуки тривали всю ніч, однак роботи ускладнював дощ та темрява.



Хлопчика шукали близько 700 осіб

Наступного дня на зниклу дитину натрапила жителька села Мальованка. Вранці вона помітила біля свого будинку незнайомого хлопчика. Пенсіонерка запросила знесиленого хлопчика до себе, нагодувала та обігріла. З'ясувалось, що це той самий Миколка, якого шукали усю ніч. Тоді жінка викликала поліцію.

Спав просто на землі

Згодом Миколка розповів, що розгубився, тому що не зміг знайти батьків. Він вибрав стежину у лісі і йшов нею декілька годин, аж поки не натрапив на село. Микола дістався найближчої хати, але вона виявилась порожньою. Він просто ліг посеред мерзлої трави та заснув.



Із дитиною усе гаразд, хоч він дуже втомився блукати

На ранок рушив далі на пошук допомоги. Далі йому пощастило дійти до хати пенсіонерки. На щастя, з хлопчиком усе гаразд. Його оглянули медики і згодом передали батькам.