Графік голосування і подорожник: "падіння" Дії на Нацвідборі наплодило безліч мемів

3 лютого відбувся Нацвідбір на Євробачення 2024. Щоб обрати свого фаворита, українці мали проголосувати через застосунок Дія. Але він не витримав такої активності та "ліг", що породило нескінченну кількість мемів.

Зауважимо, що 3 лютого так і не вдалося визначити переможця Нацвідбору на Євробачення-2024. Організатори вирішили продовжити голосування до 19:05 4 лютого. Себто в українців майже доба на те, щоб плодити меми про те, як Дія не дала їм зробити свій вибір. Редакція 24 Каналу побігала по соцмережах і зібрала кумедні меми, які влучно ілюструють ситуацію.

Читайте також Сьогодні переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 не оголосять: коли чекати результатів

Дія "прилягла" – мережа вибухнула мемами

Отже, у першу ж хвилину після оголошення старту голосування українці так і не змогли підтримати своїх фаворитів. А все тому, що застосунок Дія не витримав навантаження. Ми – нація турботлива, тож відразу ж вирішили прикласти йому подорожника. Спойлер: допоміг, але не відразу.



Україні приклали подорожника застосунку дія

Не минулося без жартівливої статистики про збиті цілі. Українці використали шаблон Повітряних сил, щоб продемонструвати, що 3 лютого "збили" застосунок Дія. Ось тому він і не працював.



Українці "збили" застосунок Дія

Журналіст Макс Щербина дуже влучно пожартував з цього приводу. Він написав, що від України на Євробачення поїде гурт На жаль, а представить він пісню "Сталася помилка". Саме ці слова українці бачили впродовж кількох годин, поки застосунок Дія вперто не давав їм можливості віддати свій голос.



Від України поїде гурт На жаль з піснею "Сталася помилка"

Звернімо увагу, що сама Дія у себе у телеграмі зібрала меми, в яких згадали її "відлежування". Прекрасний момент, коли вмієш у самоіронію.

Дія зібрала кумедні меми про своє "лежання" / Фото з телеграму Дії

До слова, були і ті, хто шикарно обіграв графіки відключення світла. Але адаптував їх під графіки роботи Дії. Так що перевірте, будь ласка, свою групу і не забудьте проголосувати.



Графіки роботи Дії розірвали мережу

Не минулося без жарту про Джамалу. Співачка 3 лютого оголосила про свою вагітність. Тож, у мережі пожартували, що Джамала скоріше народить, ніж відновить свою роботу Дія. Гаразд-гаразд, з застосунком не все так погано. Близько 23:20 того ж дня Михайло Федоров заявив, що знадобиться кілька годин, щоб відновити повну роботу сервісу.



Жарт про Джамалу і Дію

Ми, українці, вкотре довели, що до всього варто підходити з гумором. І навіть проблеми у роботі Дії можуть не лише засмучувати фанатів Євробачення, а й добряче їх повеселити. Ми ж нагадуємо, що до 19:05 4 лютого у вас є шанс проголосувати. Тож, не проґавте це та підтримайте свого фаворита!