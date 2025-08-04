У Дії тимчасово недоступні дві послуги для водіїв
- У додатку Дія тимчасово недоступні послуги з заміни чи відновлення водійського посвідчення та призначення чи скасування належного користувача транспортного засобу.
- Команда Дії та Головний сервісний центр МВС працюють над відновленням цих послуг і обіцяють інформувати користувачів про зміни.
У сервісі державних послуг Дія тимчасово на паузі дві послуги для водіїв та водійок. Про це стало відомо ввечері 4 серпня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дію.
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Які послуги в застосунку наразі на паузі?
У сервісі державних послуг повідомили, що дві послуги для водіїв та водійок наразі на паузі. Вони недоступні для користувачів.
Мовиться про такі послуги:
- заміна чи відновлення водійського,
- призначення чи скасування належного користувача транспортного засобу.
Команда Дії разом із колегами з Головного сервісного центру МВС працюють над тим, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг,
– запевнила команда.
У повідомленні підкреслили, що триматимуть користувачів у курсі. "Як тільки все запрацює – повідомимо вас першими у наших соцмережах", – підсумували розробники.
Нагадаємо, що в червні в Дії розповідали про нову функцію – заміну техпаспорта. Відповідну послугу вдалось реалізувати Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, а також ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта".