Заборона УПЦ МП в Україні: у Верховній Раді зібрали підписи для розгляду законопроєкту

Звернення Верховної Ради до Руслана Стефанчука щодо заборони в Україні діяльності РПЦ набрала необхідну кількість голосів. Його підписало 226 нардепів.

Соціологічні опитування показали, що 66% українців виступають проти функціонування московської церкви в України. Голосування у Верховній раді покаже, хто досі заграє з Росією.

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Заборону розглянуть у Раді

На День Незалежності України народні депутати почали збір підписів під зверненням до голови Верховної ради щодо заборони діяльності УПЦ МП на території України. Ініціаторкою законопроєкту виступила заступниця голови фракції "Голос" Юлія Клименко. Депутатам 5 жовтня вдалося зібрати необхідні для розгляду у залі голоси.

226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслан Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є,

– написала Юлія Клименко.

Менш як за два місяці вдалося зібрати необхідні підписи / Юлія Клименко

Раніше нардепка переконувала, що заборона УПЦ МП це "давно вже не питання релігії, а питання національної безпеки для України". Тепер розгляд поправок щодо російської церкви мають розглянути на найближчому засіданні.

Діяльність московської церкви