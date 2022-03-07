Дії артилерії Миколаєва та оборонців Харкова й Луганщини увійдуть у підручники, – Резніков

Російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. Їх хочуть спрямувати насамперед на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.

Однак наші захисники героїчно відстоюють свою землю. На цьому наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

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ЗСУ показують високу майстерність

За його словами, українські військові на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників.

Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників, як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини,

– сказав він.

Він також зауважив, що Україна працює над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Однак впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні сили.

Частина публікації Резнікова у фейсбуці:

Наші воїни на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників. Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників, як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини.

Ми працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні сили. Та окремі менеджери Укрпошти, які збивають літаки з російськими військовими злочинцями.

У козацьку добу наші предки орали землю, тримаючи під рукою шаблю та мушкет. Сьогодні деякі села під час посівної можуть озброїти трофеями механізований батальйон з посиленими танковими ротами.

Війна – це горе, яке принесла до нас Росія. Принесла в домівки всього світу. Ми кожного дня втрачаємо наших людей. Пам'ятаємо кожного і помстимося за усіх. Наша найбільша перевага над ворогом – у згуртованості українського суспільства.

У Росії не розуміють, що таке самоорганізація і що таке справжня довіра між владою і Громадянами. Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення.

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