У Дії дозволили змінювати приписку до військомату: послуга запрацювала в 7 містах
Джерело:Міноборони
У додатку Дія дозволили змінити приписку до військкомату. Послуга діє в тестовому режимі у 7 містах України.
Нововведення доступне тільки для власників ID-карток. Про це повідомили у Міноборони.
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Приписку до військомату можна змінити в Дії
Люди, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів можуть змінити реєстрацію місця проживання через додаток Дія.
Електронна послуга "Є-реєстрація" поки що працює у тестовому режимі в кількох територіальних громадах України: Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі, а також у Києві,
– розповіли у відомстві.
Для того, щоб змінити місце реєстрації у віськоматі потрібно:
- зайти на портал Дія та заповнити електронну заяву;
- внести свої особисті дані;
- в потрібній опції обрати, хто вона — призовник, резервіст чи військовозобов'язаний, внести особистий номер реєстрації;
- Дія робить запит до вже сформованого Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів;
- після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються до територіальних центрів надання адміністративних послуг.
"Тобто вся процедура займає мінімум часу, без черг та особистого відвідування", – розповіли у відомстві.
Останні нововведення Дії
- З кінця серпня в усіх центрах з надання адміністративних послуг Києва можна пройти процедуру верифікації за допомогою електронного паспорту. Для цього треба лише відсканувати QR-код у застосунку Дія. Тобто там почали приймати паспорти Дії.
- Наприкінці серпня в Україні прирівняли електронні паспорти до паперових. Закон президент підписав ще у квітні, та лише днями е-версіям ID-карток дали "зелене світло". Відтак Україна стала першою державою у світі, яка їх узаконила.
- У вересні розповіли, що підробка COVID-сертифікатів загрожує позбавленням волі.