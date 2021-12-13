У Дії не завантажуються послуги – стався масштабний збій

В електронній системі охорони здоров'я 13 грудня стався технічний збій. Зникла можливість згенерувати COVID-сертифікат у Дії. Згодом стало відомо, що проблема у додатку, адже там не завантажуються й інші послуги.

Вранці 13 грудня почалося тестування проєкту "єПідтримка". Водночас користувачі почали скаржитися, що не можуть згенерувати сертифікати вакцинації.

Читайте також "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово, – Зеленський

Збій в ЕСОЗ

Проблеми виникали після ідентифікації особи та підтвердження згоди для передавання даних з ЕСОЗ у Дію. Сертифікати про вакцинацію, одужання чи негативний ПЛР-тест у переліку доступних не з'являлися.



COVID-сертифікати перестали генеруватися​ / Скриншот

Приблизно в обід у додатку, у розділі "Послуги" перестала відображатися категорія "COVID-сертифікати". На жаль, ситуація не змінювалася, якщо застосунок оновити чи перезавантажити.



Категорія "COVID-сертифікати" зникла / Скриншот

Реакція Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації 24 каналу зазначили, що це проблеми зі сторони Електронної системи охорони здоров'я.

Сертифікати підтягуються зі системи, а Дія їх відображає. Саме з Дією проблем не було,

– наголосили у відомстві.

ТСН писало, що технічний збій в ЕСОЗ хочуть виправити до вечора 13 грудня.

Усі послуги у дії стали недоступні

Згодом у частини користувачі повністю зник доступ до всіх послуг у додатку "Дія". Здебільшого проблеми виникають у користувачів iOS, але також трапляються й у користувачів Android.



Таке з'являється при спробі увійти в додаток / Скриншот

Нагадаємо, 13 грудня у Дії стартував пілотний проєкт "єПідтримка".

"Тисяча за вакцинацію": головне

Зеленський раніше анонсував, що кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати і 1 тисячу гривень. Гроші видаватимуть у вигляді депозиту через додаток "Дія".

Програма стартує 19 грудня, на неї виділять приблизно 3 мільярди гривень.

Рада 2 грудня проголосувала за закон про тисячу за вакцинацію. Вже 7 грудня документ передали на підпис президенту.

Держава виплатить по 1 тисячі гривень вакцинованим, – Зеленський – дивіться відео: