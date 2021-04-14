Агресивні дії Росії у Чорному і Азовському морях блокують важливі торговельні шляхи, – Таран

Андрій Таран заявив, що посилена агресія військово-морських сил Росії загрожує українській інфраструктурі у регіонах Чорного і Азовського морів.

Міністр оборони зазначив, що дії країни-агресора вводять значні обмеження та блокують важливі торговельні шляхи у міжнародних водах, завдаючи економічні втрати всім країнам в регіоні. Про це він повідомив під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони 14 квітня.

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Ми уважно слідкуємо за можливим збільшенням російського Чорноморського флоту танкодесантними кораблями, а також бойовими човнами. Якщо вони прийдуть зі Середземного і Каспійського морів (а вони вже прийшли з Каспійського моря, і вже зараз розміщені в Азовському морі) російські війська з цими додатковими кораблями потенційно здатні здійснювати значні десантні операції,

– сказав глава Міноборони.

Він підкреслив, що Україна дуже сильно стурбована розміщенням нових російських військ і об'єктів у Криму.

Адже нарощування сил Росії для військових навчань потенційно може бути використано для здійснення "непередбачуваних, ескалаційних дій, що виходять з окупованого півострова".

Російські війська у Криму

Андрій Таран розповів, що нині Росія збільшила свій військовий контингент в Криму до 42 тисяч військових, інтегрованих в об'єднані ударні з'єднання, які здатні застосовувати цілу низку кінетичних систем для наступальних військових операцій.

За його словами, країна-агресор також значно посилила свій повітряний компонент, додатково розмістивши всі типи авіації на півострові. Насамкінець міністр додав, що Москва готує інфраструктуру до потенційного збереження ядерної зброї.

Мілітаризація Криму Росією: коротко