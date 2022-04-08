Дії Росії є найкращою рекламою русофобії

В українських містах почали демонтувати пам'ятники російським діячам культури. Всі ці пам'ятники спокійно стояли до початку російської каральної операції.

Путін – батько русофобії

Досі пам'ятник Пушкіну стоїть у центрі Тернополя, нібито на русофобській Галичині. Ніхто їх не чіпав і навіть не думав зносити.

Читайте також Кострома та Севастополь продовжують битву за звання міста-кладовища

Але після того, як Путін оголосив "денацифікацію" та вбив тисячі мешканців України – українці більше не хочуть бачити на своїх вулицях жодних нагадувань про Росію. Навіть таких.

Тупий кровожерливий російський режим своїми діями досяг абсолютно протилежного ефекту. Посіяв ненависть і огиду до росіян. Не лише в Україні, а й у всьому цивілізованому світі.

Тропа заросла – пам'ятник виявився рукотворним

Причини та наслідки

Вони натурально бомблять наші будинки та стверджують, що таким чином хочуть зробити українців дружнім народом. Отримують зворотний ефект. Казяться від цього ще більше.

Що в головах цих психопатів? Ким потрібно бути, щоб не розуміти очевидного – авіаударами не можна досягти братерських почуттів. Насильство працює навпаки.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: