У Дії з'явився рекрутинг: долучитись до підрозділів БпЛА тепер можна без ТЦК та проходження ВЛК

У Дії додали новий сервіс – рекрутинг до підрозділів БпЛА. Таким чином українці отримали можливість долучитися до Армії Дронів без візитів до ТЦК та проходження ВЛК.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Зазначається, що цей сервіс дозволяє самостійно обирати підрозділ та вступити до нього без бюрократії.

Читайте також еАкциз, дозвіл на зброю та послуги для бізнесу: 6 сервісів, які будуть доступні в Дії

Як можна долучитися до Армії дронів

В Мінцифри розповіли, що українці тепер мають можливість подати заяву для проходження військової служби за контрактом в Дії лише в декілька кліків. Важливо, що кожен проходитимете службу лише в тих підрозділах, які обере самостійно, а вже на етапі БЗВП матиме підписаний контракт із військовою частиною на руках.

Рекрутинг в Дії для найсильніших підрозділів — це унікальна можливість ефективно розбудовувати власні команди та не втратити цінну людину. Відтепер в Дії вони можуть оперативно "забронювати" бійця, підписати з ним контракт без ТЦК і ВЛК,

– пояснили у відомстві.

Сервіс дозволяє стати оператором БпЛА, від FPV до розвідувальних "пташок", або ж інженером чи членом ремонтної бригади.

Серед доступних напрямків є зокрема:

FPV

розвідувальний коптер

розвідувальне крило

ударне крило

нічний бомбер

наземна група обслуговування

дешифрування та аналітика

інженерія/техніка/ремонт.

Важливо! Вступати до Армії Дронів можуть усі українці віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків; не проходять військову службу в ЗСУ, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, СБУ чи розвідувальних органах України, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період; підтвердили придатність до військової служби за станом здоров'я, підписавши заяву.

Варто зазначити, що якщо особа вже проходить службу у Збройних Силах, подача заяви недоступна.

Для того, щоб скористатися сервісом в Дії, необхідно оновити застосунок, натиснути "Вступити в Армію дронів" у розділі "Сервіси" й обрати напрям та військову частину.