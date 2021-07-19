У "Дії" з'явиться посвідчення учасника бойових дій

Міністерство ветеранів анонсувало появу цифрової версії посвідчення учасника бойових дій. Документ планують інтегрувати у додаток "Дія" вже у жовтні 2021 року.

Як розповів заступник міністра Володимир Левчук, у "Дії" будуть не лише посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими опікується Мінветеранів.

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Крім того, відомство розробляє концепцію та опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка. За словами Левчука, це буде початком і інструментом для подальших сервісів.

Також Мінветеранів працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives).

Ми хочемо об'єднати низку онлайн-платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів,

– додав Левчук.

Що відомо про "Дію"

Це застосунок з цифровими документами, який розробило Міністерство цифрової трансформації України. За допомогою нього українці можуть отримати державні послуги в онлайн форматі.

Станом на липень 2021 року у "Дії" можна оплатити штрафи за порушення ПДР, ознайомитися з виконавчими провадженнями, записатися до листа очікування на вакцинацію, підписати петиції, замінити посвідчення водія.

І це ще не весь перелік послуг, якими українці можуть скористатися за допомогою "Дії". Ба більше, цей список постійно оновлюється.

Ця ініціатива надасть захисникам України рівні можливості для започаткування власного бізнесу.