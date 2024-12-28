"Машинний зір": Світан назвав особливості "Шахеда" зі штучним інтелектом

У мережі з'явилася інформація, що росіяни оснастили нову модифікацію "Шахедів" штучним інтелектом. Завдяки цьому дрони автоматично розпізнають цілі навіть без підключення до мережі, долають перешкоди РЕБ на автономній навігації та оминають засоби ППО.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан детально розповів 24 Каналу, як окупанти "додали розуму" деяким ударним дронам типу "Шахед" та на що вони тепер здатні.

Важливо Взимку на Україну чекають масштабні атаки "Шахедами": в ISW навели докази

"Це вже використовували давно"

З огляду на відомі сучасні технології у цих нових можливостях російських "Шахедів" немає нічого дивного.

Занадто пафосно сказано, що росіяни встановили штучний інтелект на "Шахеди",

– зауважив Світан.

З його слів, найімовірніше, є певні елементи так званої машинної пам'яті й можливість безпілотника ухвалювати рішення уже при виході на ціль.

"Шахед" – це доволі просте озброєння. Він складається з літаючого крила, двигуна, системи наведення, яка виводить цей снаряд на певну точку. Далі з цього дрона росіяни намагатимуться зробити так звану ракету, яка сама наводиться.

Можна сказати, що там є фрагменти штучного інтелекту тільки вони називаються "машинний звір". Так звані механізми машинної пам'яті вже давно використовувалися,

– мовив військовий експерт.

Він пояснив, що є певні цифрові фотографії, які машина звіряє з тим зображенням, яке бачить камера. На думку Світана, штучний інтелект, найімовірніше, ворог застосовуватиме на важких безпілотниках.

До слова, низка медіа на Заході пишуть, що Росія розробляє інтеграцію штучного інтелекту для створення "роїв дронів".