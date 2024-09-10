У Дії з'явилися три нові документи

У застосунку Дія з 10 вересня з'явилися три нові документи. Мовиться про свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Представники Дії розповіли, що свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені вже з'явилися в останній версію застосунку. Саме в ній можна підтягнути ці документи просто в смартфон.

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Що відомо про нові документи, які з'явилися в Дії

У Дії розповіли, що 10 вересня вдалося запустити у застосунку шлюб онлайн і потурбуватися, щоб документ про одруження завжди був під рукою.

Не переривайте шухляди, щоб знайти свідоцтва, наприклад, коли підтверджуєте зміну прізвища, працевлаштовуєтесь або забираєте посилку дружини на Укрпошті. Кілька кліків у застосунку – і показали свідоцтво про шлюб,

– наголосили розробники.

Також вдалося спростити процес додавання в Дію свідоцтва про народження дитини.

Документ підтягуватиметься автоматично за податковим номером.

"Просто авторизуйтесь у застосунку – і воно з'явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини. Й абсолютно не важливо, скільки років вашій малечі – 3 чи 23", – зазначили представники застосунку.

Розробники також попросили користувачів звернути увагу, що свідоцтва підтягуються автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Свідоцтва доступні для всіх громадян України віком від 14 років, які мають верифікований податковий номер.

До слова, раніше в Дії з'явилася ініціатива "Національний кешбек". Вона дозволяє громадянам повернути частину витрачених грошей за покупки в українських магазинах.