Діючий мер на зв'язок не виходить: у Рубіжному новий очільник
4 березня 2022 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Діючий мер Рубіжного припинив виходити на зв'язок. Саме тому глава Луганської ОВА призначив на посаду нову людину.
Відповідну інформацію Сергій Гайдай оприлюднив 4 березня. Це трапилось на 9 день війни, яку Росія почала проти України.
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У Рубіжному призначили нового мера
Призначив Романа Власенка – голову Сєвєродонецької РДА керувати Рубіжним,
– заявив Сергій Гайдай.
Посадовець додав, що причина нового призначення у тому, що діючий мер на зв'язок не виходить.
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