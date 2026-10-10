Перша партія дизеля з Росії вже на підступах до берегів США: ЗМІ звернули увагу на цікаву деталь
Перша танкерна партія російського дизельного пального прибуває до Східного узбережжя США. Минуло менш ніж 24 години після офіційного оголошення про укладення відповідної угоди між Трампом і Путіним.
Про це повідомляє аналітичний акаунт TheIntelFrog у соцмережі X та Live-AIS.сom.
Що відомо про доставку російського пального до США
Аналітики зауважили, що танкер MINERVA ZEN вирушив із російського Санкт-Петербурга ще 22 вересня.
Судно заздалегідь прямувало в напрямку Східного узбережжя США увесь цей час, що свідчить про запланований характер рейсу ще до публічного розголошення домовленостей.
Рух танкера MINERVA ZEN / TheIntelFrog
Подальші деталі щодо обсягів вантажу та кінцевого пункту розвантаження наразі уточнюються. Уже припускають, що танкер з російським дизелем може прибути до США 10 – 12 жовтня.
Ймовірно, борт прямує до порту Саванна на східному узбережжі США. Він може везти приблизно 38 тисяч тонн дизелю.
Нагадаємо, що Дональд Трамп 9 жовтня оголосив, що уклав з Путіним нафтову угоду. Як повідомив американський президент, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, а загалом у планах – кілька мільйонів тонн.
Володимир Зеленський різко розкритикував це рішення, назвавши його інвестицією у війну. Київ не планує відмовлятися від своїх планів і продовжить бити по російській нафтовій інфраструктурі.
Натомість США уже почали погрожувати припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ Росії, а сам Трамп звинуватив Зеленського у небажанні закінчити війну і створити проблеми для всього світу.