Для боротьби з місцевими фейками: опублікували офіційні телеграм-канали голів ОДА
1 березня 2022 , 18:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Мінцифра
Російський ворог вдається до всіх методів у варварській війні проти України. Окрім цинічних обстрілів цивільних, окупант веде інформаційну війну, створюючи фейки.
Окупанти створюють багато неправдивої інформації, щоб посіяти паніку серед українців, які не запрошували їх на свою землю.
Це важливо Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні
Для того, щоб українці отримували правдиву інформацію, у кожній області створено офіційний телеграм-канал голів облдержадміністрацій.
Список офіційних телеграм-каналів
- Вінницька
- Волинська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Закарпатська
- Запорізька
- Івано-Франківська
- Київська
- Кіровоградська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Одеська
- Полтавська
- Рівненська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Черкаська
- Чернівецька
- Чернігівська
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!