Для боротьби з місцевими фейками: опублікували офіційні телеграм-канали голів ОДА

Російський ворог вдається до всіх методів у варварській війні проти України. Окрім цинічних обстрілів цивільних, окупант веде інформаційну війну, створюючи фейки.

Окупанти створюють багато неправдивої інформації, щоб посіяти паніку серед українців, які не запрошували їх на свою землю.

Це важливо Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні

Для того, щоб українці отримували правдиву інформацію, у кожній області створено офіційний телеграм-канал голів облдержадміністрацій.

Список офіційних телеграм-каналів

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