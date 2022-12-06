Містична юрта: для чого Путіну шамани та бойові "маги" в армії

Після втрати більшої частини боєздатного війська, Росія вирішила просити допомоги в потойбічних сил – шаманів. Для чого Путіну "бойові маги" і як він їх планує використовувати?

Новий старий план

Аналітики, які вважають, що російське командування не здатне діяти гнучко та вносити корективи у стратегію війни, виявляється помиляються. Це легко доводять факти. Спочатку Росія планувала захопити Київ за три дні, потім змінила план й прагнула розгромити українську армію на Донбасі. Коли й цей план зазнав краху, вдалася до спроб спровокувати голод у світі, далі була ідея ядерного шантажу та "часткова" мобілізація, згодом росіяни намагалися заморозити українців за допомогою ракетного терору. Нині Росія має новий план – "Генерал Мороз" і бурятські шамани на Донбасі. 24 канал спробував проаналізувати, навіщо Путіну вся ця містика.

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Як бачимо, "жодної паніки" і "все йде за планом". У Росії нарешті відмовились від напівзаходів та зайшли з козирів – звернулися до потойбічних сил. Москва неймовірно підвищує ставки та кидає в бій останні резерви.

, що це не вигадка Путіна, а традиційна для Росії практика, що має давнє коріння та засвідчується фактами. У хвилини найбільшої небезпеки для себе Росія звертається до містики.

Під час Першої світової війни в самовбивчі атаки солдатів з траншей підіймали за допомогою чудотворних ікон та образів.

У Першій світовій війні брали участь близько 5 000 священиків – за штатом православний ієрей мав бути у кожному полку / архівні фото з російських джерел

У роки Другої світової колишній учень духовної семінарії – Сталін вже на другий тиждень німецького вторгнення до СРСР згадав про свій бекграунд та звернувся до громадян атеїстичної держави з християнським зверненням – "браття та сестри". А в 1943 році навіть повернув РПЦ частину привілеїв в обмін на вірну службу комуністам в якості "бойових магів". Ця співпраця продовжується й нині.



Московські попи служили Сталіну / архівне фото

Криза жанру

Якщо Сталін у передчутті катастрофи звернувся до російського православ'я, то Путін змушений довіритись шаманам.

Чому Путін так довіряє шаманам У Росії відчутна криза ідеології, точніше – повна її відсутність. Православ'я, що вважалося основою основ і духовною "скрєпою", вже не працює – не допомогли ні мільярдні вливання, ні надокучлива та всепроникна пропаганда "традиційних цінностей", ні гучні заяви про "православний джихад" від самого патріарха Кирила, ні навіть "храм збройних сил", пафосний, але позбавлений художнього смаку, отже і душі. Повністю провалилася російська агентура в Україні – нині СБУ нарешті активно б'є по УПЦ МП –



У таких умовах єдиною надією Путіна та росіян залишаються шамани. На початку грудня стало відомо, що на Донбас везуть відразу три юрти, які мають забезпечити не лише належний рівень медицини для окупантів, але й, власне, перемогу над Україною. Також на шаманів покладено відповідальність за протидію українським HIMARS. Це могло б бути схожим на пранк, який вийшов з-під контролю, проте це реальність. У Росії відчутна криза ідеології, точніше – повна її відсутність. Православ'я, що вважалося основою основ і духовною "скрєпою", вже не працює – не допомогли ні мільярдні вливання, ні надокучлива та всепроникна пропаганда "традиційних цінностей", ні гучні заяви про "православний джихад" від самого патріарха Кирила, ні навіть "храм збройних сил", пафосний, але позбавлений художнього смаку, отже і душі. Повністю провалилася російська агентура в Україні – нині СБУ нарешті активно б'є по УПЦ МП – викритій п'ятій колоні росіян в Україні У таких умовах єдиною надією Путіна та росіян залишаються шамани. На початку грудня стало відомо, що на Донбас везуть відразу три юрти, які мають забезпечити не лише належний рівень медицини для окупантів, але й, власне, перемогу над Україною. Також на шаманів покладено відповідальність за протидію українським HIMARS. Це могло б бути схожим на пранк, який вийшов з-під контролю, проте це реальність.

Колоніальні війни vs Національне питання

Імперська Росія у війнах традиційно робить ставку на підкорені народи. Через це колись пройшли й українці – у 20 столітті саме на наших предків лягли чи не найбільші випробування у двох світових війнах. Нині сучасні колонізатори не мають під рукою мільйонів українців, яких можна кинути на забій, а тому кидають те, що є.

У 2022 році не пощастило так званим "малим народам Росії" – нині Москва кидає в бій все нових і нових бурятів, якутів, башкирів, інгушів, дагестанців та інших. У порівнянні з так званими "великоросами" та "москвичами" їхній відсоток аномально високий, як і частка втрат.

Фактично Росія реалізує план не лише геноциду українців, але й план винищення "малих народів". Якщо до вторгнення вони були загнані в економічні резервації та по-тихому вимирали у національних республіках, які стали "дотаційними регіонами", то нині процес пришвидшила війна.

Для Москви це виграшна стратегія –масова ліквідація на війні чоловіків з "національних окраїн" має зменшити кількість відчайдухів, що у майбутньому могли стати рушійною силою антиколоніальних протестів. Для представників самих поневолених народів –це національна трагедія, адже така тактика Москви ще більше робить "республіки" підлеглими "центру" та розмиває їхні етнічні особливості та поглиблює русифікацію.

Для підняття морального духу росіяни дозволили їм звернутися до окультних практик. Так було з самого початку вторгнення, проте, нині все вказує на те, що цей "кейс" вирішили масштабувати та зробити загальним трендом.

"У шамана три руки"

Що відомо про шаманізм Це первісний культ мисливців-скотарів, що передбачає віру в духів і те, що шамани є їхніми емісарами, тобто забезпечують зв'язок між світами. Також шамани мають доступ до богів, здатні трактувати їхню волю та впливати на їх плани.



Приблизно в те саме вірили й наші предки 5 000 років тому, про що свідчать пам'ятки унікального історико-археологічного комплексу Кам'яна могила, якому нині загрожує знищення, адже він перебуває в російській окупації.

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Таким чином, Росія фактично перекладає відповідальність за кампанію з умовного Суровікіна на "вищі сили" та робить ставку на практики прадавніх народів.

Історія повторюється. Колись наші предки – великі гуни – розгромили готів, захищаючи слов'ян. Як бачите, історія, що сталася 16 століть тому, сьогодні повторюється. Ми вже провели кілька "тайлаганів" (ритуал вшанування богів – 24 канал) з лютого: за припинення війни, за перемогу. І зараз ми хочемо приїхати з гуманітарною місією,

– розповідає російський бойовий маг Олєг Булутов про новий стратегічний план Росії.

Ця кумедна цитата лише підтверджує, що сучасна Росія не має ідеології, а вигадує щось просто "на ходу". Інколи це схоже на популярну гру WarCraft.

Деградація замість модернізації

, що етногенез гунів достеменно невідомий й нині нащадками цього племені вважають себе, наприклад, угорці (теж дискусійно), а теза про "захист слов'ян" чудово співставляється з сучасним захистом росіянами українців у Маріуполі шляхом знищення міста та масового геноциду. Власне, саме такими і запам'ятали гунів античні автори й залишили про них письмові свідчення (власного письма гуни не знали).

Росія вже давно привчила до того, що ніколи не варто недооцінювати усю непередбачуваність ідіотизму цієї недодержави, а сама "люта клюква" (не українська журавлина) є лише скромним зображенням справжньої реальності. Виявилось, що стереотипні росіяни з голлівудських фільмів – це реальність, така ж, як іконостаси на космічних кораблях та крадіжки унітазів і туалетних йоржиків. Нині все, що робить верхівка у Кремлі, нагадує ранні оповідання Пелєвіна.

У реальності, де російські окупанти крадуть пральні машини та батареї, цілком можлива й віра в шаманів. Схоже, й розповіді про бойових магів, тувінських і бурятських шаманів при дворі Путіна – не чутки, інакше він би не влаштовував паніку через похід шамана Габишева на Москву й не казав усієї тієї маячні, яку ми були змушені слухати в останні роки.

Дійсно, якщо Путін вірить в "один народ", заснування України Леніним, "золотий мільярд", "змову англосаксів", "велику російську культуру" та її культуртрегерську місію, то чому б йому не вірити, що ритуальні вбивства ведмедя та журавля віщують йому володарювання над світом.

Паралелі з Третім Рейхом

Чимось подібним займались і в Третьому Рейху, де також наприкінці війни намагалися здобути перемогу за допомогою окультних практик та вірили в диво-зброю.



Нічні церемонії з нагоди святкування дати смерті короля Генріха I, Кведлінбург, 1 липня 1938 / Bundesarchiv, Bild

Пізніше історії про нацистів і "Аненербе" обіграв у своїх блокбастерах про Індіану Джонса Стівен Спілберг. Згодом Росія відповіла кустарщиною від Нікіти Міхалкова, де його герой (ліквідований у першій серії), "восстає" у другій, а в третій знищує німецьку фортецю за допомогою патика та віри. І якщо фільми Спілберга були лише розвагою для дітей і дорослих, й ні на що не претендували, то кіно від Міхалкова мало стати ідеологічною базою для нової війни.

На 10-й місяць вторгнення Росії до України ця ідея обросла м'ясом – у окупантів закінчилася сучасна зброя, професійну армію вибито, наразі є зеки, мобіки та патики. І віра в шаманів, які зі своїх юрт виправлять те, що "вчудили" люди у погонах.