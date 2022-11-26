"Сектантська фішка": політтехнолог пояснив, навіщо Путін зустрівся з "матерями"
Російський диктатор Владімір Путін буцімто провів зустріч з "солдатськими матерями". Втім, після цієї зустрічі питань до нього залишилося ще більше, аніж було до цього.
Останні події в Росії свідчать про те, що внаслідок поставок зброї Україні західними партнерами в армії окупантів виникають серйозні проблеми. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Зустріч Путіна з фейковими "матерями"
Зокрема, ці проблеми – це сотні вбитих мобілізованих. А це не контрактники, які їхали на війну за гроші, й усі готувалися до того, що вони з великою імовірністю помруть.
Це ті, кого з роботи видьоргнули. А це вже неприємно, коли помирає людина, а обіцяли, що не будуть їх кидати на передову. Та ніхто вам нічого не говорив,
– каже Борис Тизенгаузен.
Він відзначає, що після зустрічі Владіміра Путіна з "солдатськими матерями" помітно, що в диктатора вже є певні проблеми зі сприйняттям світу. Мовляв, він занадто повірив у власну брехню про війну.
"Він сказав, що в Україні тих, хто "погано поводиться" на війні, виводять перед строєм і розстрілюють. Тобто сидить дід і таку нісенітницю розповідає перед фейковими "матерями", – зазначив політтехнолог.
Для чого Путіну зустріч з "матерями": дивіться відео
Для кого влаштували постановку
Фахівець переконаний, що цю всю виставу влаштували виключно для росіян. А сам Владімір Путін повірив у власну "винятковість" і більше не вважає себе людиною – лише богом.
Це все для росіян. Чому? Тому що останнім часом почали виникати проблеми й реальні матері-дружини почали їздити на лінію фронту, як під час першої Чеченської війни, і шукати своїх зниклих безвісти синів або чоловіків. І це стало проблемою,
– пояснює Борис Тизенгаузен.
Тому Путіну потрібно було створити картинку, буцімто він "зустрівся з рідними, заспокоїв їх і наговорив маячні". Адже нього важливо, щоб люди їхали на фронт практично безкоштовно воювати.
"Це ж якась виключно сектантська фішка. "Не важливо, як ми померли – важливо, як жили". Він підводить всіх росіян до цього: "ви здохнете, але я вам дам прекрасну ідею, за яку ви здохнете", – вважає політтехнолог.
А матерям він каже, щоб не хвилювалися, адже їхні діти померли "за праве діло". І росіяни це спокійно "їдять", адже "з'їдали" вже й не таке.
Путін зустрівся з фейковими "матерями"
- Російський диктатор Владімір Путін 25 листопада зустрівся з групою жінок, яких він назвав "солдатськими матерями". У нього з'явилися чудові слухачки всього потоку абсурду, який він випустив.
- Зокрема, колаборантці з Луганщини він розповів, що її син "молодець, бо помер". Та ще й зробив це не в п'яній ДТП. Інших жінок він заспокоїв словами, що "й так всі помруть".
- Щоправда, жінки, які прийшли до Путіна – щонайменше, більшість з них – ніякі не солдатські матері, а його постійна "підтанцьовка". З ким саме зустрічався диктатор, ми вже розповідали в нашому матеріалі.