Для чого Путіну ескалація: Мусієнко розповів про головну помилку диктаторів

Владімір Путін шукає шляхи до ескалації. Вона йому потрібна для того, щоб підштовхувати та залякувати Захід, аби він сідав за стіл перемовин з російським диктатором.

Про це під час стріму на ютубі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, це стратегія Путіна – він експортує хаос, війну, агресію, тому що в нього немає інших аргументів.

Була газова тематика – зараз від цієї "газової голки" Європа відмовляється. Тепер війна. Він під приводом війни проти України, погроз Європі та світу хоче перемовин. Така в нього логіка,

– пояснив Мусієнко.

Він додав, що тому інколи над територією Білорусі чи з Калінінграду літають МІГ-31К, який може мати ракети "Кинджал".

Експерт додав, що також ми бачимо, яка ситуація в Молдові, де намагаються влаштувати проросійський переворот й скинути законно обрану владу. При цьому Путіну не вистачає для цього ресурсів, хоч він цього прагне.

Дивіться стрім з Олександром Мусієнком на ютубі 24 каналу:

Чому Путін хоче продовжувати війну

Олександр Мусієнко розповів, що помилка багатьох диктаторів, які є самовпевненими й зарозумілими людьми, – це "горе от ума" через роки правління. Вони помиляються, що можуть почати війну і її контролювати.

Оцей контрольований хаос – так не буває. Досить часто усе виходить зпід контролю – війну легше почати, ніж завершити,

– зазначив експерт.

"Зараз у нього (Путіна – 24 канал) пастка – з одного боку він розуміє, що не може втримувати окуповані території. Вже й мобілізація проводиться, а на фронті дуже важко. З іншого боку він створив навколо себе таке оточення й наробив стільки помилок, що це оточення може його зʼїсти в політичному сенсі", – проаналізував Мусієнко.

Він додав, що оточення може також здійснити відкид Путіна від влади. Адже бачать, що він слабкий, тому навіщо такий потрібний. Такий стан речей не може влаштовувати всіх, хто є з кола Путіна. Вони можуть об'єднатися під приводом того, що бачать ситуацію інакше.

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