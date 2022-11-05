Для чого Путіну ескалація: Мусієнко розповів про головну помилку диктаторів
Владімір Путін шукає шляхи до ескалації. Вона йому потрібна для того, щоб підштовхувати та залякувати Захід, аби він сідав за стіл перемовин з російським диктатором.
Про це під час стріму на ютубі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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За його словами, це стратегія Путіна – він експортує хаос, війну, агресію, тому що в нього немає інших аргументів.
Була газова тематика – зараз від цієї "газової голки" Європа відмовляється. Тепер війна. Він під приводом війни проти України, погроз Європі та світу хоче перемовин. Така в нього логіка,
– пояснив Мусієнко.
Він додав, що тому інколи над територією Білорусі чи з Калінінграду літають МІГ-31К, який може мати ракети "Кинджал".
Експерт додав, що також ми бачимо, яка ситуація в Молдові, де намагаються влаштувати проросійський переворот й скинути законно обрану владу. При цьому Путіну не вистачає для цього ресурсів, хоч він цього прагне.
Дивіться стрім з Олександром Мусієнком на ютубі 24 каналу:
Чому Путін хоче продовжувати війну
Олександр Мусієнко розповів, що помилка багатьох диктаторів, які є самовпевненими й зарозумілими людьми, – це "горе от ума" через роки правління. Вони помиляються, що можуть почати війну і її контролювати.
Оцей контрольований хаос – так не буває. Досить часто усе виходить зпід контролю – війну легше почати, ніж завершити,
– зазначив експерт.
"Зараз у нього (Путіна – 24 канал) пастка – з одного боку він розуміє, що не може втримувати окуповані території. Вже й мобілізація проводиться, а на фронті дуже важко. З іншого боку він створив навколо себе таке оточення й наробив стільки помилок, що це оточення може його зʼїсти в політичному сенсі", – проаналізував Мусієнко.
Він додав, що оточення може також здійснити відкид Путіна від влади. Адже бачать, що він слабкий, тому навіщо такий потрібний. Такий стан речей не може влаштовувати всіх, хто є з кола Путіна. Вони можуть об'єднатися під приводом того, що бачать ситуацію інакше.
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