Ситуація з ОБСЄ на Донбасі: хто та навіщо влаштував цей цирк

Кілька аналітичних висновків щодо ситуації з ОБСЄ на Донбасі. Для чого їм весь цей цирк. Я вважаю, що все це блеф, і не більше. Далі читайте російською.

Акция блокировки ОБСЕ с требованием отпустить задержанного нами подозреваемого в убийстве члена НВФ А. Косяка проходят на оккупированной части Донецкой области. Хотя он якобы "представлял" в СЦКК "ЛНР", то есть из Луганска. Это говорит о политических мотивах этой "спонтанной", как заявляли пропагандисты ОРДЛО, акции. С чего бы дончане так обеспокоились судьбой боевика из Луганска? Кстати, в Луганске офис ОБСЕ никто не блокирует…

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Показательно, что Москва практически не поднимает вопрос освобождения своего гражданина, а вот ее донбасские марионетки буквально истерят. Но ведь задержанный Косяк – гражданин России… Это опять же говорит о том, что ОРДЛО просто используют задержание своего боевика, как повод для изображения из себя политического субъекта, отдельного от Москвы. Судьба самого Косяка, как человека, им абсолютно безразлична. Им нужен повод пошуметь, засветиться в СМИ и на уровне ОБСЕ в качестве актора процесса.

Очевидна и искусственность повода для акций против ОБСЕ – они требуют, чтоб ОБСЕ "надавила" на Украину. Но СММ ОБСЕ – это мониторинговая миссия. Она может лишь наблюдать и фиксировать события, а не влиять на них и, тем более, в них участвовать. То есть, от ОБСЕ изначально требуют то, что она не может дать. И организаторы акций прекрасно это понимают. Значит, им важно не выполнение их требований, а действия, которые они предпринимают в результате их "невыполнения". Важен не Косяк, важен цирк, который они устраивают под предлогом его задержания. Блокировка работы ОБСЕ – это блеф, поскольку ОРДЛО более чем кто бы то ни было заинтересованы в работе там ОБСЕ. Главная цель для Москвы и так называемых "ДНР" – "ЛНР – это политическая субъективизация "республик".

Ради этого Москва включила их в Минский процесс, ради этого РФ заменила в СЦКК своих офицеров на их боевиков, ради этого вообще все, даже военные обострения на Донбассе. А ОБСЕ – это единственная площадка, которая является для них "окном в мир". Их не существует вне ТКГ, и без ОБСЕ. Это единственные площадки, которые дают им хотя бы ощущение субъектности, хотя бы для российского телеящика.

Поэтому, все их заявления о бессмысленности "диалога между Украиной и ЛНР" в рамках Минска, выходе из СЦКК – это блеф. Которым, опять же, они пытаются изобразить субъектность. Потому что в Минском процессе нет никакого "диалога с ЛНР"! "ЛНР" в минском процессе тоже нет. А ОРЛО никогда не выйдет из Минского процесса, потому что он ее единственный признак субъектности. Недоразвитый, но признак.

Важно Наблюдателей ОБСЕ заблокировали в Донецке, но миссия на Донбассе работу не прекратила

Я считаю блефом все происходящее сейчас на Донбассе вокруг ОБСЕ и потому, что на последней ТКГ было заявлено о намерении спецпредставителя председательствующего в ОБСЕ Микко Киннунена и еще трех послов-модераторов ТКГ от ОБСЕ посетить ОРДЛО. Москва крайне заинтересована в таких поездках, поскольку они легитимизируют "ДНР" – "ЛНР" хотя бы в их и российском информационном пространстве. Если агрессивные действия против ОБСЕ будут продолжаться, такой визит, скорее всего, сорвется. Поэтому блокировка работы ОБСЕ – это игра на то, у кого первого нервы сдадут, психологическое давление, а не серьезный тренд. Очень правильно поступил посол Чевик, что просто приостановил работу донецкой миссии. Хотя, у него и не было выбора, поскольку члены миссии физически лишены возможности выполнять свои функции. То есть, он просто констатировал отсутствие у членов миссии возможностей выполнять свой мандат. Случай с Косяком Москва использует для давления на ОБСЕ, с целью сделать позицию ее новой команды в ТКГ более пророссийской. После ротации летом, новая команда ОБСЕ занимает более объективную позицию, чем предыдущая. Это вызывает явное неудовольствие Москвы, что заметно по смене тональности российской делегации в общении с представителями ОБСЕ в ходе ТКГ. Российская сторона откровенно хамит уже не только украинской делегации, но и ОБСЕ. Последнее заседание было беспрецедентным на моей памяти, по уровню хамства и давления на ОБСЕ со стороны российских представителей из ОРДЛО. Но давят всегда на тех, кто позволяет на себя давить. Нынешняя ситуация это серьезный тест для представителей ОБСЕ в Украине. Если они поддадутся на давление, то их возможность объективно выполнять роль посредника в российско-украинском конфликте станет очень сомнительной. Очень важно и Киеву не поддаваться на давление и довести все юридические процедуры в отношении участника незаконного вооруженного формирования, подозреваемого в убийстве гражданина РФ А. Косяка до логического завершения. И только после этого он может быть ОБМЕНЕН на незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинских граждан. Уже сегодня, после более чем годичной блокировки процесса обменов, наблюдается определенная активность со стороны "МГБ ДНР" в этом вопросе. Об этом мне сообщают родственники пленных.

Нужно не дать этой активности умереть, незаконно освободив боевика и никого не получив взамен.