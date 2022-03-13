Для економії вугілля українські ТЕС отримуватимуть газ за пільговою ціною, – Шмигаль
Глава уряду 12 березня відзвітував щодо одного з пріоритетних напрямків роботи влади – енергетичної безпеки країни. Зокрема, повідомив і про ситуацію з постачанням вугілля.
Також Денис Шмигаль розповів про поточні запаси газу. І окремий акцент зробив на темі постачання автомобільного пального для українців.
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Звернення Шмигаля 12 березня: питання енергетичної безпеки України
Щодо електроенергії у країні глава Кабміну повідомив таке:
- В Україні наразі функціонують 4 АЕС, усі гідроелектростанції та ТЕС.
- Є домовленості з Польщею щодо постачання додаткових партій вугілля.
Для економії вугілля уряд прийняв рішення, що українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною,
– наголосив Шминаль.
Щодо газової сфери:
- Запаси газу – на рівні 9,5 мільярда кубометрів.
- Триває імпорт газу з Угорщини, Словаччини, Польщі.
- Власний газ видобувають – там, де немає бойових дій.
Щодо автомобільного пального:
- Уряд подав до Ради законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.
- Це має стабілізувати ціни та не допустити дефіциту.
Ведемо перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовуємо нові логістичні ланцюги постачання,
– підсумував прем'єр-міністр.
Звернення глави уряду Дениса Шмигаля від 12 березня: дивіться відео