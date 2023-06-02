Контрнаступ ЗСУ: топгенерал США пояснив, що забезпечить найбільшу вогневу міць

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що найбільшу вогневу міць для контрнаступу України забезпечать танки. Вони є дуже важливими для оборони.

Про це Міллі сказав під час візиту до Франції. На його думку, модернізовані сучасні танки стануть фундаментальним компонентом для успіху України.

Дивіться також Військовий експерт пояснив, чому нині не помітно контрнаступу, як це було на Херсонщині

Найбільшу вогневу міць для контрнаступу ЗСУ забезпечать танки

За словами топгенерала, танки є дуже важливими як для оборони, так і для наступу.

Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати, стануть фундаментальним компонентом для успіху України,

– зазначив командувач Збройних сил США.

Він наголосив, що танки діятимуть разом з артилерією, піхотою й іншими наземними силами, коли розпочнеться контрнаступ України. Тому важка бронетехніка, яку ЗСУ вже освоюють, наразі є більш важливим компонентом для контрнаступу, ніж літаки.

"Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це усвідомлюють. Щоби створити такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей", – додав Міллі.

Чи готова Україна до контрнаступу

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко вважає, що ЗСУ мають велику кількість резервів, які готові до контрнаступу. Водночас Україна ще отримує всю необхідну техніку.

За його словами, якщо президент говорить, що ми готові, значить – ми готові.

"Але питання наскільки це буде швидко – дивлячись яким розмахом він міряє – це буде через декілька днів чи буде в середині літа. Точних дат точно ніхто не назве", – зазначив Костенко.