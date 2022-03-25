Для мене Охтирка – герой із перших днів війни, – Живицький

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що Охтирка з перших днів війни зупиняла ворога. Посадовець пояснив, що це перше місто на Сумщині, яке протягом 5 днів жорстко вибивало ворога поза межі міста.

Посадовець пояснив, що місто не впустило ворога вглиб країни. Відповідну заяву глава ОВА зробив після указу Володимира Зеленського про присвоєння місту звання "Міста-героя".

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Охтирка мужньо відбила атаки ворога та залишилась українською

Для мене Охтирка – герой з перших днів війни. Перше місто на Сумщині, яке протягом 5 днів жорстко вибивало ворога поза межі міста. За свою свободу місто заплатило надвисоку ціну людських життів,

– пояснив глава ОВА.

Додав, що місто зазнало жахливих руйнувань, але залишилось вільним українським.

Ба більше, Дмитро Живицький пояснив, що:

Охтирка встояла, не пустила ворога далі, вглиб країни;

дякую кожному охтирчанину, який з перших днів війни боронить місто;

особлива вдячність голові громади – Павлу Кузьменко.

Кожен – на своєму фронті: військові, медики, волонтери, пекарі, водії та усі, завдяки кому місто живе,

– підсумував Живицького.

Живицький показав фотографії Охтирки, яка відбила атаку ворога / Фото телеграма Сумської ОВА

До речі, звання "Місто-герой" отримали 4 українських міста – Буча та Ірпінь на Київщині, а також Охтирку на Сумщині та Миколаїв.

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