Для Михайла Федорова підготували нову посаду в Кабміні

На засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" 18 березня обговорили кадрові зміни в Уряді. Зокрема, підготували нову посаду для очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім диджиталізації. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Майбутня посада чиновника – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

До речі, у Раді вже зареєстрували заяву про відставку міністра цифрової трансформації Федорова.

Федоров на посаді з 2019 року

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році Федорова обрали народним депутатом від партії "Слуга народу". Згодом він став позаштатним радником президента з digital-напрямку.

29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів, а Федорова призначили віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації.

Інші звільнення

Крім того, на засіданні обговорили ще низку кадрових змін.