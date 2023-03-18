Для Михайла Федорова підготували нову посаду в Кабміні
Джерело:Денис Шмигаль
На засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" 18 березня обговорили кадрові зміни в Уряді. Зокрема, підготували нову посаду для очільника Мінцифри Михайла Федорова.
Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім диджиталізації. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До речі Мені соромно, – Федоров відреагував на обшуки в MacPaw і анонсував важливий закон
Майбутня посада чиновника – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.
До речі, у Раді вже зареєстрували заяву про відставку міністра цифрової трансформації Федорова.
Федоров на посаді з 2019 року
На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році Федорова обрали народним депутатом від партії "Слуга народу". Згодом він став позаштатним радником президента з digital-напрямку.
29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів, а Федорова призначили віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації.
Інші звільнення
Крім того, на засіданні обговорили ще низку кадрових змін.
- Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Призначення міністром замість нього Оксена Лісового.
- Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Призначення на цю посаду Олександра Камишіна.