Для оборони чи наступу: яку зброю Захід готовий постачати Україні

Формат Рамштайн отримав новий імпульс: у зустрічі взяли участь 52 країни, включно з ключовими західними союзниками. Учасники обговорили не лише оборонну, а й наступальну допомогу для України.

Повернення повноформатної участі США дало сигнал про новий етап підтримки. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман, коментуючи динаміку останньої зустрічі.

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Що змінилось на новому Рамштайні?

Уперше за довгий час до онлайн-зустрічі долучилися не лише європейські партнери, а й високопоставлені представники США у повному складі. Це стало чітким сигналом про відновлення активної ролі Вашингтона у постачанні зброї.

Михайло Шейтельман пояснив, що така активізація відображає політичні зміни у США. За його словами, багато світових лідерів прагнуть підтримати нову ініціативу, що задає темп у міжнародній допомозі Україні.

Усі хлопці зі стволами цієї планети були на цій зустрічі,

– сказав він.

Цього разу участь взяли 52 країни, це найбільша кількість за весь час війни. Також уперше за тривалий час у фокусі була не лише передача наявної зброї, а й організація спільного виробництва. Зокрема, Німеччина готує новий пакет допомоги, до якого може увійти далекобійне озброєння спільного виробництва з Україною.

Чи готується Україна до наступу?

На зустрічі йшлося не лише про оборонну підтримку. Учасники обговорювали також передачу Україні ракет та систем, здатних уражати цілі на території Росії.

Ми також чули про ракети. Ракети для повітряних ударів по російській території,

– сказав Шейтельман.

Йдеться також про постачання 155-міліметрових снарядів за стандартами НАТО та боєприпасів для артилерійських систем. Він нагадав про заяву лідера німецьких християнських демократів Фрідріха Мерца, який зазначив, що Україна найближчим часом отримає далекобійну зброю. За словами Шейтельмана, йдеться про спільне виробництво з Німеччиною, можливо, модифікацію ракети Taurus під іншим іменем.

Чому Захід активізувався саме зараз?

Михайло Шейтельман пов’язує зміну риторики Заходу з політичними ініціативами Дональда Трампа. Саме після його заяв союзники стали діяти більш рішуче.

Це частина плану президента Трампа. Одну з програм вже розписано на 50 днів наперед – йдеться про постачання боєприпасів,

– сказав Шейтельман.

Він нагадав, що до координації знову активно долучилися США, а лідерство в розподілі допомоги перебирають Велика Британія і Німеччина. Це, на його думку, свідчить про новий рівень скоординованості у підтримці України.