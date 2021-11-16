Для підвищення боєготовності, – розвідка дізналася про військові збори окупантів на Донбасі

Російські найманці на Донбасі 15 листопада розпочали військові збори. Вже з призваними бійцями проводять тренування для підвищення їхньої бойової готовності.

Про військові навчання проросійських бойовиків на окупованих українських землях повідомляє розвідка Міністерства оборони.

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Окупанти проводять військові збори

Командування збройних сил Росії продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з'єднань і частин так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.

З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов'язаних запасу,

– зазначили у розвідці.

Там додали, що з призваними воїнами окупанти проводять заняття з бойової підготовки та тренування з бойової готовності.

Проведення зборів контролює "комісія штабу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил" держави-агресорки.

Доба 15 листопада на Донбасі: як минула