Для поповнення втрат окупанти перекидають частину "миротворців" з Нагірного Карабаху

За 18 днів війни Росія втратила вже понад 13 тисяч російських окупантів. Аби терміново поповнити свої втрати ворог вирішив залучити у війні проти України частину "миротворчого" контингенту з інших країн.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, Росія перекине частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху в Україну.

Важливо Майже 13 тисяч вбитих окупантів, тисячі одиниць техніки, – Зеленський про втрати ворога

Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн, зокрема з:

Сирії,

Сербії.

Раніше стало відомо, що російські загарбники посилюють свої позиції військовими з Вірменії. А морпіхів з Тихоокеанського флоту ешелонами відправляють у Білорусь.

Що відомо про російських "миротворців" з Нагірного Карабаху

Російські військові зайшли на цю територію після чергового загострення воєнного конфлікту між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою (з одного боку) і Азербайджаном (з іншого).

Там перебуває приблизно:

1960 військових,

90 бронетранспортерів,

380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

У самому Нагірному Карабасі наразі офіційно спростовують, що миротворчий контингент Росії виводить частину своїх сил звідти з Україну. У Росії це наразі не коментували.

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