Для Путіна, Шойгу та інших, – Малюська прокоментував створення спеціального трибуналу

Володимир Зеленський підтримав ініціативу створення спеціального трибуналу, який розглядатиме агресію Росію. Доказів того, що Росія вчинила агресію проти України, – більш ніж достатньо.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

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Українській стороні перш за все цікаві ті, хто є організаторами трагедії в Україні, а тоді – її виконавці, як зазначив міністр.

Цей трибунал буде спрямований на топових посадовців Росії. Путін, його найближче оточення, Шойгу та інші чиновники,

– пояснив Малюська.

За словами очільника Мін'юсту, притягнути російську командування до відповідальності за злочини в Україні буде доволі складно, бо потрібно йти по "ланцюжку": від виконавця до того, хто дав наказ і так далі.

"Простіше і швидше впіймати організаторів за злочин агресії. Хто організував напад на Україну – це очевидно, і це топові посадовці", – наголосив він.

Чому мовиться саме про злочин агресії

Водночас, як пояснив Малюська, злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид – це складна процедура тривалого розслідування, яка буде тривати роками.

Що стосується злочину агресії – спеціальний трибунал – єдина ключова проблема. Якщо його запустити, щоб він запрацював, то вирок буде винесений швидко. "Тому що вчинення злочину агресії є очевидним", – резюмував міністр.

Міністр юстиції Денис Малюська про спеціальний трибунал: дивіться відео