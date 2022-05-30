Для Путіна зараз війна проти України – пріоритетна, – російський журналіст
Туреччина хоче створити 30-кілометрову "зону безпеки" вздовж сирійського кордону, щоб захиститися від нападів курдських бойовиків. Ця операція зачепить і російські інтереси.
Однак для кремлівського диктатора – сирійське питання не на часі. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
Увага Путін не переможе, – Шольц звернувся до українців в ефірі міжнародного телемарафону
У мене немає найменших сумнівів у тому, що зараз для Путіна українська історія – у пріоритеті,
– заявив він.
Тобто, безумовно, Сирія для кремлівського глави – важлива. Однак для нього ця країна була лише полігоном.
"Тому, я думаю, що він (Путін – 24 канал) може піти на певні поступки в Сирії. Тобто, може її залишити на поталу Ірану, Ердогану, нехай вони розбираються. Для нього зараз питання України – номер один. Тому він в стані буде чимось поступитись Ердогану, щоб зосередити сили на головному для нього напрямку", – вважає Яковенко.
Що означає для Путіна війна в Україні: дивіться відео
Путін терміново перекидає війська з Сирії
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська влада перекидає війська з Сирії в Україну, пославшись на ізраїльські ЗМІ.
"Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", – написав Подоляк.
Ердоган планує знову подзвонити Зеленському й Путіну
- Росія вийшла з переговорного процесу та продовжує наступ на територію України. Кремль не готовий до жодних переговорів та піде на все, аби продовжувати війну задля досягнення своїх цілей.
- Разом з тим, президент Туреччини Реджеп Ердоган вірить в те, що зможе переконати Путіна зупинити бойові дії.
- Тож у понеділок, 30 травня, президент Туреччини збирається провести телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Ердоган збирається закликати сторони повернутися до переговорів та вирішувати питання у діалозі.