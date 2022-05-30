Для Путіна зараз війна проти України – пріоритетна, – російський журналіст

Туреччина хоче створити 30-кілометрову "зону безпеки" вздовж сирійського кордону, щоб захиститися від нападів курдських бойовиків. Ця операція зачепить і російські інтереси.

Однак для кремлівського диктатора – сирійське питання не на часі. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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У мене немає найменших сумнівів у тому, що зараз для Путіна українська історія – у пріоритеті,

– заявив він.

Тобто, безумовно, Сирія для кремлівського глави – важлива. Однак для нього ця країна була лише полігоном.

"Тому, я думаю, що він (Путін – 24 канал) може піти на певні поступки в Сирії. Тобто, може її залишити на поталу Ірану, Ердогану, нехай вони розбираються. Для нього зараз питання України – номер один. Тому він в стані буде чимось поступитись Ердогану, щоб зосередити сили на головному для нього напрямку", – вважає Яковенко.

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Путін терміново перекидає війська з Сирії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська влада перекидає війська з Сирії в Україну, пославшись на ізраїльські ЗМІ.

"Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", – написав Подоляк.

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