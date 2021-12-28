"Для росіян ми як гарматне м'ясо": затриманий бойовик "Філя" дає свідчення

Українські військові спіймали російського найманця "Філю" біля своїх позицій. Бойовик перебував у стані наркотичного сп'яніння. При цьому, він стверджує, що добровільно прийшов здаватися.

40-річного затриманого вже передали співробітникам Служби безпеки України. У мережі опублікували фото бойовика й уточнили, що він скаржиться на службу в лавах ворога.

Зверніть увагу Росія збільшила поставки бойової техніки та озброєння бойовикам, – розвідка

"Філя" про російських військових на Донбасі

Затриманий стверджує, що на окупований Донбас постійно приїжджають кадрові російські військові. При цьому, з бойовиками вони поводяться вони вкрай жорстоко – знущаються з них, шантажують й вимагають гроші. За словами "Філі", були навіть випадки, коли ті застрелили когось із його "колег".



"Філю" затримали біля українських позицій / Фото з телеграму "Оперативний ЗСУ"

Найманці не хочуть продовжувати службу

Бойовик наголосив, що таких як він російські військові вважають лише "гарматним м'ясом". Мовляв, їх не шкода кинути на амбразуру чи підставити "живим щитом" під цілі та роботу снайпера. "Філя" зізнався, що більшість бойовиків не хочуть продовжувати службу в незаконних збройних формуваннях. Вони всіляко намагаються звільнитися, але зробити це нелегко.

Зброю й форму привозять з Росії

Він також заявив, що озброєння, військову техніку та форму привозять на окупований Донбас саме з держави-агресорки. Його берці, наприклад, виготовлені на російській взуттєвій фабриці ДОФ. Про це свідчить бирка, яка на них нашита.



Російські берці, в яких прийшов бойовик / Фото з телеграму "Оперативний ЗСУ"

Українські військові затримали бойовика: що ще відомо

Напередодні в ООС повідомили, що затримали поплічника окупантів. Він був одягнений у російську форму й мав "паспорт" псевдореспубліки.

Вдалося встановити, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання у місцях позбавлення волі через звинувачення в умисному вбивстві.

Жиріновський закликає "бомбити Україну": дивіться відео

Повний текст допису в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ":

"Орк" ФИЛЯ, якого вчора затримали наші військові, та який, за його словами, добровільно пішов до нас здаватися, почав розповідати про службу в недореспубліках. Вказав, що кадрові російські військові, які прибувають до 6 омсп 2 АК на ротаційній основі, постійно здійснюють рознос особового складу, знущаються з них. Б'ють, шантажують, вимагають гроші і можуть навіть застрелити. Наголосив, що російські вояки "орків" сприймають, як гарматне м'ясо, яке можна кинути на амбразуру чи підставити живим щитом під цілі та роботу снайпера. Більшість "орків" не бажають проходити службу в недореспубліках і намагаються звільнитися. Розповів, що озброєння, військова техніка, оснащення, форма та інше завозиться з Московії цілими партіями. На фото можна побачити берці москальського виробництва. Ось така вона русич весна, хоч не хоч, а ти болото. Вірте в Збройні сили України. За нами перемога!