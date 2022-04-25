Для Росії треба закрити всі можливості обходити санкції, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський виступив із новим зверненням до українців 25 квітня. Він закликав закрити Росії всі можливі способи обійти санкції.

Зокрема, шляхи посилення санкцій обговорив президент із держсекретарем США Ентоні Блінкіним та міністром оборони Ллойдом Остіном. Вони здійснили закритий візит до Києва 24 квітня, повідомляє 24 канал.

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Те, що Росія не шукає миру і вбиває українців навіть на Великдень, свідчить, що потрібен більший санкційний тиск. Треба перекрити всі можливості Росії обходити санкції. Тому ми передали партнерам спеціальний план щодо посилення санкцій проти Росії,

– заявив президент.

Він наголосив, що санкції розробила міжнародна експертна група під керівництвом глави Офісу Президента Андрія Єрмака та Майкла Макфола, експосла США в Росії.

Відеозвернення президента за 25 квітня: дивіться відео