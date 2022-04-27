Для Тирасполя це самогубство, – військовий оглядач про провокації в Придністров'ї

Росія зараз змушує Придністров'я взяти участь у війні проти України так, як вона змушувала це зробити Білорусь. Утім, для Тирасполя це може закінчитись трагічно.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, якщо армія Білорусі змогла відсторонитись від війни з Україною, то у Придністров'ї гірша ситуація, оскільки Тирасполь більш залежний від Москви.

До теми У Придністров'ї знову провокації: зруйновані антени центру, що транслював російське радіо

Москва тисне на Придністров'я

Як зауважив Коваленко, зараз Москва тисне на так звану самопроголошену "Придністровську Молдавську республіку", аби через провокації каталізувати ситуацію в Придністров'ї, мовляв, нібито є загроза від України. Такі провокації в перспективі можуть завершитися тим, що куратори вимагатимуть від Тирасполя, аби він брав участь у війні.

Насправді для Тирасполя – це самогубство, бо ніякої ефективної дії в повномасштабній участі у війні не матиме,

– заявив Коваленко.

Крім того, Москва хоче якось інформаційно виправдати заяви міноборони Росії, що необхідно прокласти сухопутний коридор до Придністров'я. На думку пропагандистів Кремля, він нібито потрібний, оскільки там пригнічують російськомовне населення, що знову ж таки є фейком.

Можливі диверсії

Коваленко підкреслив, що максимум, на який спроможне Придністров'я – це використання свого диверсійного потенціалу. До прикладу, вони справді можуть піти на диверсії на території Одеської області та самої Одеси.

Читайте також Санду екстрено скликає Радбез через провокації в Придністров'ї

До слова, у Центрі протидії дезінформації пояснили причини провокацій Росії на території Придністров'я. Там висунули кілька варіантів, чому в так званій псевдореспубліці "ПМР" лунають вибухи, а також пояснили навіщо це робить Росія.

Коваленко розповів про провокації в Придністров'ї: дивіться відео