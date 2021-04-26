"Є догани різного рівня": для Тищенка придумають ще одне покарання за скандальну вечірку

Політична рада партії "Слуга народу" розгляне ситуацію з народним депутатом Миколою Тищенком. Він втрапив у скандал, влаштувавши вечірку під час локдауну в Києві.

Таку інформацію повідомив голова політсили Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради. Він сам звернувся до політичної ради партії.

Зверніть увагу Микола вчинив неправильно, – Єрмак про карантинну вечірку Тищенка

У травні партія має оголосити заходи, які можуть застосувати щодо Тищенка. Корнієнко додав, що не є членом ради, але "готовий запропонувати певні рішення".

У нас є догани різного рівня, зокрема, тимчасове відлучення від участі в ухваленні рішень, тобто на кілька місяців блокується право голосу,

– розповів Корнієнко.

Він вважає, що таке покарання є суттєвим для учасника керівного органу партії.

Питання щодо покарання Тищенка розглядали й 22 квітня на засіданні фракції, але там "системного рішення не дійшли".

Скандальна вечірка Тищенка: коротко

Про скандальну вечірку Тищенка, яка відбулась 18 квітня , повідомили журналісти-розслідувачі програми "Схеми". Вони показали ексклюзивні кадри з події.

, повідомили журналісти-розслідувачі програми "Схеми". Вони показали ексклюзивні кадри з події. Суспільство обурилось, адже нардеп не зважав на жодні карантинні обмеження. Пізніше він намагався виправдатись, сказавши, що "у нього молода сім'я". Це ще більше підірвало мережу.

У "Слузі народу" вирішили, що за такі дії Тищенко повинен сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством.

Головне про вечірку Тищенка: дивіться відео