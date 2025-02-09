Веніславський анонсував посилення відповідальності ТЦК і СП за порушення прав людини

В Україні готують законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення прав людини під час роботи ТЦК та СП. Він також має на меті посилити відповідальність ВЛК за неправдиві висновки щодо стану здоров’я призовників.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського під час брифінгу.

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Що відомо про посилення відповідальності для ТЦК та СП

В Україні планують посилити кримінальну відповідальність за порушення прав людини під час роботи ТЦК та СП.

За словами нардепа, парламент реагуватиме на такі випадки, які "хоч і не є масовими, але мають місце та через суспільний резонанс про них знають всі".

Вже є реакція комітету, Міноборони, Генштабу на випадки, коли порушуються права людини під час діяльності ТЦК та СП, проходження військово-лікарської комісії. На це спрямований, за ініціативою, до речі, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, і наш комітет з правоохоронної діяльності долучився, є законопроєкт,

– повідомив Веніславський.

За його словами, цей документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення, що стосуються діяльності ТЦК та СП, а також за правопорушення, скоєні посадовцями Територіальних центрів і військово-лікарських комісій.

"Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, що у Сухопутних військах триває розробка правил спілкування ТЦК з військовозобов’язаними. В такий спосіб сподіваються покращити процес мобілізації та уникнути негативного ставлення.