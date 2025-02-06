Для ТЦК розроблять нові правила поводження з цивільними, – Сухопутні війська
- В Україні планують розробити нові правила для ТЦК щодо поводження з військовозобов'язаними.
- Нові правила мають бути створені впродовж лютого, щоб запобігти порушенням прав людини й уникнути загострення ситуації у суспільстві.
В Україні хочуть розробити нові правила для ТЦК щодо поводження з військовозобов’язаними. Ці правила будуть обов'язковими для всіх військових Територіальних центрів комплектування.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в інтерв'ю hromadske.
Дивіться також Чому в Україні не мобілізують чоловіків до 25 років
Коли можуть з'явитися нові правила для військових ТЦК
За словами Саранцева, нові правила поводження з військовозобов'язаними для військових ТЦК будуть обов'язковими для всіх. Їх хочуть створити впродовж лютого.
Військовий наголосив, що ці правила доведуть до всіх військових ТЦК, аби надалі не допустити порушення прав людини й не загострювати ситуацію у суспільстві.
На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає,
– заявив Саранцев.
Він також зазначив, що такі терміни, як "бусифікація" та "людолови" повинні зникнути з повсякденного лексикону українців, адже вони є частиною російської ІПСО.
"Як би це зараз не звучало, адже "російська ІПСО" вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток", – наголосив військовий.