Для ТЦК розроблять нові правила поводження з цивільними, – Сухопутні війська

В Україні хочуть розробити нові правила для ТЦК щодо поводження з військовозобов’язаними. Ці правила будуть обов'язковими для всіх військових Територіальних центрів комплектування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в інтерв'ю hromadske.

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Коли можуть з'явитися нові правила для військових ТЦК

За словами Саранцева, нові правила поводження з військовозобов'язаними для військових ТЦК будуть обов'язковими для всіх. Їх хочуть створити впродовж лютого.

Військовий наголосив, що ці правила доведуть до всіх військових ТЦК, аби надалі не допустити порушення прав людини й не загострювати ситуацію у суспільстві.

На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає,

– заявив Саранцев.

Він також зазначив, що такі терміни, як "бусифікація" та "людолови" повинні зникнути з повсякденного лексикону українців, адже вони є частиною російської ІПСО.

"Як би це зараз не звучало, адже "російська ІПСО" вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток", – наголосив військовий.