Для України не буде обмежень в далекобійній зброї, – Мерц

Німеччина продовжуватиме надавати військову підтримку Україні та планує розширити її. Крім того, міністри оборони України та Німеччини підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву канцлера Німеччини, яка прозвучала на брифінгу після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Важливо Німеччина може профінансувати розробку українських крилатих ракет, – BILD

Мерц зробив важливу заяву щодо далекобійності

На брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив низку важливих заяв. Так, він наголосив, що його країна продовжить військову підтримку України. Й ба більше, планує розширити надання допомоги.

Зокрема, Німеччина планує виділити значну частину коштів на Starlink для Збройних Сил України. Крім того, міністри оборони України та Німеччини планують 28 травня підписати заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва, так званого "Long Range Fires".

Не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза межами українських територій. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже потужний потенціал,

– наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини також наголосив, що разом з Україною має "спільний компас". Мерц пояснив, що він разом із Зеленським прагне, аби "зброя в Україні мовчала" та прагне досягти тривалого миру для України.

"Ми хочемо безпеки для нашої спільної Європи", – резюмував Мерц.

Днями раніше Мерц заявив, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо далекобійної зброї для України. Канцлер Німеччини зазначив, що Україна тепер може атакувати військові об'єкти на території Росії.