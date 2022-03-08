Для важливої місії: як курсуватимуть потяги 8 березня
Джерело:Укрзалізниця
В Укрзалізниці повідомили про те, як в Україні курсуватимуть потяги 8 березня. Поїзди здебільшого призначені для евакуації населення з населених пунктів, які найбільше постраждали від окупантів.
У самій компанії зазначили, що це зазвичай було би продовження святкого вікенду, під час якого українців везли би на відпочинок. Проте зераз у потягів – набагато важливіша справа.
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Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: дорога життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою.І ми продовжуємо рятувати – надійно, натхненно, залізно,
– запевнили в компанії.
Сполучення по основних станціях
Київ:
- 01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків
- 01:56 – №16 Рахів – Харків
- 04:02 – №002 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 04:21 – №260 Ворохта – Київ
- 06:23 – №114, 142 Львів – Лиман
- 07:00 – №722 Дарниця – Харків
- 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
- 08:00 – №705 Дарниця – Львів
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
- 14:25 – №769 Київ – Кам'янець-Подільський
- 15:02 – №55 Київ – Рахів
- 17:00 – №743 Київ – Львів
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ - Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:10 – №17 Харків – Ужгород
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Ужгород – Лиман
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Харків:
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
- 07:15 – ІС+ Харків – Львів
- 08:00 – ІС+ Харків – Львів
- 08:20 – №138 Хмельницький – Лиман
- 09:15 – №090 Одеса – Лиман
- 09:40 – № 229/230 Харків – Ужгород
- 10:30 – №796 Дніпро – Бахмут
- 11:00 – № 207/208 Харків – Львов
- 12:00 – № 239/240 Харків – Тернопіль
- 12:36 – №46 Лисичанськ – Ужгород
- 14:00 – ІС+ Харків – Львів
- 14:39 – №114, 142 Львів - Лиман
- 15:00 – №219 Харків – Львів
- 15:09 – №17 Харків – Ужгород
- 17:00 – №723 Харків – Львів
- 19:27 – №796 Харків – Дніпро
- 20:15 – №021 Харків – Трускавець
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лисичанськ
- 22:46 – №090 Лисичанськ – Одеса
Запоріжжя:
- 07:59 – №088 Ковель – Запоріжжя
- 07:59 – №086 Львів – Запоріжжя
- 08:16 – №38 Київ – Запоріжжя
- 12:20 – №223 Запоріжжя – Львів
- 14:00 – №227 Запоріжжя – Ковель
- 14:45 – №004 Запоріжжя – Ужгород
- 16:05 – №068 Запоріжжя – Львів
- 16:05 – №088 Запоріжжя – Ковель
- 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
- 22:26 – №070 Львів – Запоріжжя
Дніпро
- 05:00 – №38 Київ – Запоріжжя
- 06:23 – №796 Дніпро – Харків
- 12:00 – №201 Дніпро – Львів
- 14:00 – №732 Дніпро – Львів
- 15:00 – №212 Дніпро – Трускавець
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Ужгород
На додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси з
Кривого Рога:
- 10:30 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм
- 14:00 – №222/221 Кривий Ріг – Львів
- 19:08 – №229/230 Кривий Ріг – Ужгород
- 20:00 – №206/205 Кривий Ріг – Чоп
Одеси:
- 22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород
Евакуаційні електрички курсуватимуть:
- на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
- з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
- з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Міжнародні евакуаційні рейси:
- № 950 Львів – Хрубешув о 00:01;
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 952 Львів – Хрубешув о 07:10;
- № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00
- № 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
- № 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
- № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.