Для важливої місії: як курсуватимуть потяги 8 березня

В Укрзалізниці повідомили про те, як в Україні курсуватимуть потяги 8 березня. Поїзди здебільшого призначені для евакуації населення з населених пунктів, які найбільше постраждали від окупантів.

У самій компанії зазначили, що це зазвичай було би продовження святкого вікенду, під час якого українців везли би на відпочинок. Проте зераз у потягів – набагато важливіша справа.

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Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: дорога життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою.І ми продовжуємо рятувати – надійно, натхненно, залізно,

– запевнили в компанії.

Сполучення по основних станціях

Київ:

01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків

01:56 – №16 Рахів – Харків

04:02 – №002 Костянтинівка – Івано-Франківськ

04:21 – №260 Ворохта – Київ

06:23 – №114, 142 Львів – Лиман

07:00 – №722 Дарниця – Харків

07:00 – №732 Дарниця – Дніпро

08:00 – №705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам'янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ – Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ - Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Ужгород – Лиман

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Харків:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

08:00 – ІС+ Харків – Львів

08:20 – №138 Хмельницький – Лиман

09:15 – №090 Одеса – Лиман

09:40 – № 229/230 Харків – Ужгород

10:30 – №796 Дніпро – Бахмут

11:00 – № 207/208 Харків – Львов

12:00 – № 239/240 Харків – Тернопіль

12:36 – №46 Лисичанськ – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:39 – №114, 142 Львів - Лиман

15:00 – №219 Харків – Львів

15:09 – №17 Харків – Ужгород

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №796 Харків – Дніпро

20:15 – №021 Харків – Трускавець

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лисичанськ

22:46 – №090 Лисичанськ – Одеса

Запоріжжя:

07:59 – №088 Ковель – Запоріжжя

07:59 – №086 Львів – Запоріжжя

08:16 – №38 Київ – Запоріжжя

12:20 – №223 Запоріжжя – Львів

14:00 – №227 Запоріжжя – Ковель

14:45 – №004 Запоріжжя – Ужгород

16:05 – №068 Запоріжжя – Львів

16:05 – №088 Запоріжжя – Ковель

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №070 Львів – Запоріжжя

Дніпро

05:00 – №38 Київ – Запоріжжя

06:23 – №796 Дніпро – Харків

12:00 – №201 Дніпро – Львів

14:00 – №732 Дніпро – Львів

15:00 – №212 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Ужгород

На додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси з

Кривого Рога:

10:30 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм

14:00 – №222/221 Кривий Ріг – Львів

19:08 – №229/230 Кривий Ріг – Ужгород

20:00 – №206/205 Кривий Ріг – Чоп

Одеси:

22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси:

№ 950 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 952 Львів – Хрубешув о 07:10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00

№ 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;

№ 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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