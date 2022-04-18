Для ворога має бути один вказівник курсу – на дно: ЗСУ нагадали, які фото не можна публікувати

Українців попросили бути свідомими та не поширювати фото та відео українських оборонних споруд. Заборона стосується також оборонних об'єктів та інформації про їх переміщення.

Відповідну інформацію оперативне командування оприлюднило 17 квітня. Зокрема там пригадали про кримінальну відповідальність.

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Людям нагадали про заборону фото та відео оборонних об'єктів

Просимо громадян бути свідомими того, що фото та відео оборонних споруд, об'єктів, як і інформація про їх переміщення заборонені для поширення. Такі дії можуть бути трактовані як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і тягнути за собою кримінальну відповідальність,

– мовиться у повідомленні.

У командуванні закликали не допомагати ворожим та диверсійним силам орієнтуватися в Україні.

"Хай для них залишиться в історії лише один покажчик курсу – ближче до дна, за російським військовим кораблем", – нагадали людям.

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