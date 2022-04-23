Для японців це вибух мозку, – посол України про звірства росіян і ставлення Японії до війни

Японці сприймають новини про Україну серцем і коли вони бачать знищені міста, зґвалтованих дітей, то реакція дуже потужна та однозначна. Важливо й те, що японці не називають українців біженцями, вони для них – евакуйовані.

Про це розповів Сергій Корсунський, надзвичайний та повноважний посол України в Японії, у ефірі 24 каналу. Він також додав, що для японського суспільства, звірства росіян просто неприпустимі.

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У ментальності японців, честь воїна – священна, саме тому, коли відкритись всі звірства російської армії, позиція Японії стала безапеляційною,

– пояснює дипломат.

"Для японців це просто вибух мозку, коли вони побачили, як росіяни катують і нищать мирне населення, тварин. Так не може бути, це не нормальні люди," – пояснює посол.

Японська ментальність та підтримка України

Після повідомлень про вчинки окупантів на полі бою, опустився певний бар'єр стриманості і це вже безповоротно. За словами надзвичайного та повноважного посла України у Японії, еволюція помітна і позиція Японії на початку агресії Росії не була такою жорсткою.

Японське суспільство приймає рішення досить повільно та виважено, саме тому можна констатувати, що ця зміни у риториці настали дуже швидко.

Історичні зміни в Японії через війну в Україні

Виступ президента Зеленського у парламенті Японії – перший в історії країни. Раніше ніколи та за жодних обставин такого не було,

– запевняє Сергій Корсунський.



Історичний виступ Володимира Заленського у парламенті Японії / Getty images

Японія вперше в історії надала збройну допомогу, нехай і нелетальну. Це безпрецедентні кроки і вони змінюють саму Японію. Все це – заслуга нашої армії, японці бачать, як попри всі прогнози, ми тримаємося, переконаний посол.

Допомога для України

"Уряд Японії майже одразу надав Україні допомогу – бронежилети, каски та інші необхідні речі для воїна, вже працюють на фронті. Комплекти хімічного захисту та спеціальні дрони – це другий транш допомоги, який теж прибув до України," – зазначає український дипломат.

Проте він підкреслює, що пацифістська конституція Японії не дозволяє передавати зброю, хоча дипломати продовжують говорити про важливість такого кроку.

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