Для зустрічі окупантів: ЗСУ отримало десятки "Корсарів" та "Скіфів", які мали йти на експорт

ЗСУ продовжують хоробро боронити Україну від російських окупантів. Увесь світ допомагає нашим воїнам озброєнням, також проти Росії впроваджується багато санкцій.

Захисникам України вдається успішно ліквідовувати ворожу техніку та солдат. Втрати Росії вже становлять 4500 людей, лік бойових машин та техніки пішов на сотні. Деморалізовані солдати здаються у полон.

До речі ЗСУ на всіх напрямках утримують оборону визначених рубежів

Для ЗСУ передали "Корсари" та "Скіфи"

Попри тотальну поразку на усіх фронтах та сферах ворог не зупиняє наступ та обстріли міст. ЗСУ продовжують активну боротьбу з окупантами.

Державне підприємство "ДержККБ "Луч" передало ЗСУ десятки комплексів "Скіф" та "Корсар". Комплекси мали йти на експорт, але для українських воїнів вони зараз більш необхідні.

У підприємстві нагадують, що інтерфейс у комлексах "Скіф" може бути арабською мовою. Для того, щоб змінити мову інтерфейсу, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки.

Державні комплекси вже активно знищують окупантів / Фото Радіо Свобода

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