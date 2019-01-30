Для подолання корупції важливий тільки один чинник, – експерт про обіцянки кандидатів

Боротися з корупцією обіцяють усі кандидати в президенти. До певної міри це теж популізм, оскільки протягом двадцяти років при владі одні й ті самі політики, а рівень корупції високий. Для подолання корупції важливий тільки один чинник.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський.

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"Всі політики закликають не давати хабарів високопосадовцям і обмежити вплив олігархів на владу. Але питання в політичній волі. Майбутній глава держави повинен дивитися на об’єкт державної власності, не як на спосіб власного збагачення, а як на структуру для збагачення і розвитку держави. І в цьому система в Україні не змінилася. Ті, хто уособлює владу з 2015 року, поставили на потоки в держпідприємства своїх людей, які їх доять. Зокрема, через системи держзакупівель, діючи за певними схемами. Відповідно, держбюджет недоотримує гроші", – зауважує Андрій Вігірінський.

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Зокрема, за словами експерта, Петро Порошенко, який п’ять років бореться з корупцією, насправді виконує свої зобов’язання перед західними партнерами.

Антикорупційний суд, НАБУ, НАЗК – не ідея, а зобов’язання Порошенка, оскільки це вимоги наших західних партнерів. Це кон’юнктурне підлаштування під ситуацію. МВФ надасть нам транш за умови створення Вищого антикорупційного суду. Що може говорити Порошенко про корупцію, якщо врахувати справи про хабарі проти глави фіскалів Насірова і його колеги Продана? Президент може тільки і говорити про створення Антикорупційного суду. А чи може він сказати "ні" корупції і хабарам?

– наголошує Вігірінський.

Водночас, як зауважує експерт, можна сказати, що придумав якийсь дієвий механізм боротьби з корупцією. Але механізм обійти можна. Хоча більшість кандидатів у президенти досить спрощено підходить до вирішення цієї проблеми.

"Обіцяти можна все. Але вже є алгоритми і механізми боротьби з корупцією, інституції і закони. Їх не виконують. Можна підвищити відповідальність за хабар. Та це не спрацює ефективно. Просто треба дати всім чітко зрозуміти: або працюємо за правилами, або покарання. Кілька судових вироків від нижчого до вищого рівня чиновників з конфіскацією майна дадуть чітко зрозуміти, що є воля до подолання корупції. Паралельно підвищити зарплати в держсекторі", – вважає політолог.

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