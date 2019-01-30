Для преодоления коррупции важен только один фактор – эксперт об обещаниях кандидатов

Бороться с коррупцией обещают все кандидаты в президенты. В известной степени это тоже популизм, поскольку в течение двадцати лет у власти одни и те же политики, а уровень коррупции высок. Для преодоления коррупции важен только один фактор.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Андрей Вигиринский.

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"Все политики призывают не давать взятки чиновникам и ограничить влияние олигархов на власть. Но вопрос в политической воле. Будущий глава государства должен смотреть на объект государственной собственности, не как на способ личного обогащения, а как на структуру для обогащения и развития государства. И в этом система в Украине не изменилась. Те, кто олицетворяет власть с 2015 года, поставили на потоки в госпредприятия своих людей, которые их доят. В частности, через системы госзакупок, действуя по определенным схемам. Соответственно, госбюджет недополучает деньги", –отмечает Андрей Вигиринский.

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В частности, по словам эксперта, Петр Порошенко, который пять лет борется с коррупцией, на самом деле выполняет свои обязательства перед западными партнерами.

Антикоррупционный суд НАБУ, НАПК – не идея, а обязательства Порошенко, поскольку это требования наших западных партнеров. Это конъюнктурное подстраивание под ситуацию. МВФ предоставит нам транш при условии создания Высшего антикоррупционного суда. Что может говорить Порошенко о коррупции, если учесть дела о взятках против главы фискалов Насирова и его коллеги Продана? Президент может только и говорить о создании Антикоррупционного суда. А может он сказать "нет" коррупции и взяткам?

– отмечает Вигиринский.

В то же время, как отмечает эксперт, можно сказать, что придумал какой-то действенный механизм борьбы с коррупцией. Но механизм обойти нельзя. Хотя большинство кандидатов в президенты достаточно упрощенно подходят к решению этой проблемы.

"Обещать можно все. Но уже есть алгоритмы и механизмы борьбы с коррупцией, институты и законы. Их выполняют. Можно повысить ответственность за взятку. Но это не сработает эффективно. Просто надо дать всем четко понять: либо работаем по правилам, либо наказание. Несколько судебных приговоров от низшего до высшего уровня чиновников с конфискацией имущества дадут понять, что есть воля к преодолению коррупции. Параллельно повысить зарплаты в госсекторе", – считает политолог.

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